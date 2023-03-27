Ликвидированы сотни оккупантов и отбито 60 атак. Карта боевых действий в Украине 27 марта в режиме онлайн

Каждый день мы с волнением смотрим на карту боевых действий, хотим узнать, не сумел ли враг прорваться на каких-то направлениях. Благодаря чрезвычайной работе наших ВСУ, враг не имеет большого успеха.

Тяжелые бои продолжаются на Востоке, войска РФ не оставляют попыток штурмовать позиции наших защитников и обстреливать их.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны считают, что продолжение российских наступательных операций вокруг Бахмута и Авдеевки, а также вдоль луганской и западной донецкой линий фронта является еще одним показателем того, что Путин остается преданным идее победы в длительной войне, результат которой в значительной степени определяется военными реалиями на месте.

Однако продолжение Путиным российских наступательных операций в нынешнем оперативном и стратегическом контексте является стратегическим преступлением. Он тратит ограниченную российскую боевую мощь в погоне за бессмысленными с точки зрения операций достижениями, а не устанавливает условия для поражения украинского контрнаступления, которого все, кажется, ожидают в ближайшее время.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес два ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — наши воины отразили более 60 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории Республики Беларусь проходят мероприятия боевой подготовки подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории Республики Беларусь проходят мероприятия боевой подготовки подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия недалеко от Синьковки, Белогоровки и Веселого. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Колодцы, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области.

направлениях в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия недалеко от Синьковки, Белогоровки и Веселого. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Колодцы, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который держат наши защитники, а также в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них: Орехово-Василевка, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Озаряновка, Северное и Торецк.

направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который держат наши защитники, а также в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них: Орехово-Василевка, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Озаряновка, Северное и Торецк. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка.

направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка. На Шахтерском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Обстрелял более 30 населенных пунктов, среди них Ольговское, Красное, Чаривне, Орехов Запорожской области; Республиканец, Одрадокаменка, Томарино, Новоселка, Ольговка и Садовое Херсонской области и Херсон.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили один пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, радиоэлектронную станцию борьбы и склад боеприпасов врага.

Самой сложной остается ситуация в Бахмуте. Ранее мы рассказывали, как работают артиллеристы на Бахмутском направлении.

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