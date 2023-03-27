Ликвидированы сотни оккупантов и отбито 60 атак. Карта боевых действий в Украине 27 марта в режиме онлайн

Каждый день мы с волнением смотрим на карту боевых действий, хотим узнать, не сумел ли враг прорваться на каких-то направлениях. Благодаря чрезвычайной работе наших ВСУ, враг не имеет большого успеха.
Тяжелые бои продолжаются на Востоке, войска РФ не оставляют попыток штурмовать позиции наших защитников и обстреливать их.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны считают, что продолжение российских наступательных операций вокруг Бахмута и Авдеевки, а также вдоль луганской и западной донецкой линий фронта является еще одним показателем того, что Путин остается преданным идее победы в длительной войне, результат которой в значительной степени определяется военными реалиями на месте.
Однако продолжение Путиным российских наступательных операций в нынешнем оперативном и стратегическом контексте является стратегическим преступлением. Он тратит ограниченную российскую боевую мощь в погоне за бессмысленными с точки зрения операций достижениями, а не устанавливает условия для поражения украинского контрнаступления, которого все, кажется, ожидают в ближайшее время.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес два ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — наши воины отразили более 60 атак противника.
Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов.
Наша авиация за прошедшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили один пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, радиоэлектронную станцию борьбы и склад боеприпасов врага.
Самой сложной остается ситуация в Бахмуте. Ранее мы рассказывали, как работают артиллеристы на Бахмутском направлении.
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