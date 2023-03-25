Пот артиллерии бережет кровь пехоты! Как украинцы уничтожают врага на Бахмутском направлении

Россияне не оставляют попыток взять Бахмут, несмотря на то, что истощаются и теряют здесь много своей живой силы. Параллельно с пехотными штурмами уничтожают снарядами город, но и наши артиллеристы дают четкий ответ.

Донецкая земля горит и взрывается от вражеских выстрелов. Россияне превращают Бахмут в сплошное пепелище. В городе не прекращаются бои, но захватить населенный пункт не дают врагу украинские артиллеристы.

Они уничтожают россиян еще до того, как они приближаются. Снаряд за снарядом они отправляют огонь на головы оккупантов.

Сейчас также смотрят

Как говорится, пот артиллерии бережет кровь пехоты, — говорит боец бригады быстрого реагирования Рубеж НГУ Игорь.

Военные этого подразделения бок о бок прошли целый год войны. Сначала защищали Киевскую область, потом побывали в аду под Рубежным, Северодонецком, а теперь защищают Бахмутское направление.

За это время они отшлифовали свое мастерство, но враг тоже сделал выводы. И хотя россияне преобладают в живой силе и технике, украинцы прилагают титанические усилия, чтобы не пропустить дальше это нашествие.

Каждый день в Донецкой области наши защитники отбивают сотни вражеских штурмов. Смотри, как украинские десантники работают на передовой в Бахмуте.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!