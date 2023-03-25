Піт артилерії береже кров піхоти! Як українці винищують ворога на Бахмутському напрямку

Росіяни не залишають спроб узяти Бахмут попри те, що виснажуються і втрачають тут багато своєї живої сили. Паралельно із піхотними штурмами розбивають снарядами саме місто, але й наші артилеристи дають чітку відповідь.

Донецька земля горить та вибухає від ворожих пострілів. Росіяни перетворюють Бахмут на суцільне попелище. У місті не припиняються бої, але захопити населений пункт не дають ворогу українські артилеристи.

Вони знищують росіян ще до того, як ті наближаються. Снаряд за снарядом вони відправляють вогонь на голови окупантів.

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Як то говориться, піт артилерії береже кров піхоти, — каже боєць бригади швидкого реагування Рубіж НГУ Ігор.

Військові цього підрозділу пліч-о-пліч пройшли цілий рік війни. Спочатку боронили Київську область, згодом побували в пеклі під Рубіжним, Сєвєродонецьком, а тепер захищають Бахмутський напрямок.

За цей час вони відшліфували свою майстерність, але ворог теж зробив свої висновки. І хоч росіяни переважають у живій силі та техніці, українці докладають титанічних зусиль, щоб не пропустити далі цю навалу.

Щодня на Донеччині наші захисники відбивають сотні ворожих штурмів. Дивись, як українські десантники працюють на передовій в Бахмуті.

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