Україна

Піт артилерії береже кров піхоти! Як українці винищують ворога на Бахмутському напрямку

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 25 Березня 2023, 11:34

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вступ до ЄС
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