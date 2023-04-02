Російські військові щодня доводять свою “силу” та те, що воюють проти мирного населення. На полі бою вони зазнають втрат, тому тероризують мирні населені пункти, завдаючи ударів різними видами зброї.

Сьогодні, 2 квітня, Росія обстріляла Костянтинівку. Про обстріл центральної частини міста повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Наслідки обстрілу Костянтинівки 2 квітня

Голова офісу президента Андрій Єрмак акцентував, що росіяни завдали ударів по Костянтинівці з РСЗВ та з допомогою касетних боєприпасів.

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Оновлено 13:00. За словами Єрмака, ворог завдав двох ударів по Костянтинівці з комплексу С-300 та здійснив чотири залпи з РСЗВ Ураган.

— Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, вісім приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, три автомобілі. Поранено вісім осіб, шестеро загинуло, — йдеться у повідомленні.

— Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Зараз постраждалим надають необхідну допомогу. На місці працюють рятувальники та поліція, — сказав Кириленко. Він наголосив, що інформацію про наслідки обстрілу може оновлюватися.

Обстріл Костянтинівки 2 квітня: фото

Масований обстріл Костянтинівки з касетними боєприпасами — є поранені та загиблі: що відомо на цей момент / 4 Фотографії

Останнім часом окупанти почали використовувати для обстрілів України керовані авіаційні бомби. Раніше ми розповідали, чому Росія використовує керовані авіаційні бомби та як Україні з цим боротися.

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Фото: Павло Кириленко, Андріє Єрмак