Масований обстріл Костянтинівки з касетними боєприпасами — є поранені та загиблі: що відомо на цей момент

Російські військові щодня доводять свою “силу” та те, що воюють проти мирного населення. На полі бою вони зазнають втрат, тому тероризують мирні населені пункти, завдаючи ударів різними видами зброї.
Сьогодні, 2 квітня, Росія обстріляла Костянтинівку. Про обстріл центральної частини міста повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Голова офісу президента Андрій Єрмак акцентував, що росіяни завдали ударів по Костянтинівці з РСЗВ та з допомогою касетних боєприпасів.
Оновлено 13:00. За словами Єрмака, ворог завдав двох ударів по Костянтинівці з комплексу С-300 та здійснив чотири залпи з РСЗВ Ураган.
— Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, вісім приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, три автомобілі. Поранено вісім осіб, шестеро загинуло, — йдеться у повідомленні.
— Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Зараз постраждалим надають необхідну допомогу. На місці працюють рятувальники та поліція, — сказав Кириленко. Він наголосив, що інформацію про наслідки обстрілу може оновлюватися.
Останнім часом окупанти почали використовувати для обстрілів України керовані авіаційні бомби. Раніше ми розповідали, чому Росія використовує керовані авіаційні бомби та як Україні з цим боротися.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!
Фото: Павло Кириленко, Андріє Єрмак