Україна

Заміна дефіцитним Калібрам? Навіщо росіянам керовані авіаційні бомби та як Україні боротись з ними

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Квітня 2023, 10:42

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Керовані авіаційні бомби - як їх використовує Росія

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