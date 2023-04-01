Заміна дефіцитним Калібрам? Навіщо росіянам керовані авіаційні бомби та як Україні боротись з ними

Росія має на озброєнні старі зразки радянського виробництва керованих авіаційних бомб. Окупанти запускають такі ракети з північного, східного та південного напрямку по українській території.

Їх дальність може сягати 20-30 кілометрів. Речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив в ефірі телемарафону, чому росіяни використовують такі бомби та як Україна може з ними боротись.

За словами Ігната, далекобійні, високоточні ракети Х-101 або Калібр дуже дорогі. Їхня ціна вимірюється в мільйонах доларів за одиницю. При цьому вони ще й дефіцитні.

Зараз також дивляться

Зрозуміло, що ворог використовуватиме дешевші та доступніші засоби, тобто С-300, РСЗВ та керовані авіаційні бомби. Росіяни запускають останні з літаків, які знаходяться поза зоною ураження нашої ППО, а потім ці бомби планують десятки кілометрів.

Вони летять до своєї цілі та десь від лінії зіткнення на рівні 10-20 км можуть вражати цілі. Їх запускають не лише з півночі, але й зі східного та південного напрямку, — каже Ігнат.

При цьому кількість таких бомб у Росії велика, адже ці запаси є ще з радянських часів. Однак тут питання, скільки таких бомб загарбники зможуть модернізувати, тобто оснастити крилами та GPS-навігаторами. Адже так ця зброя становить більшу загрозу.

Що робити Україні? Ігнат зазначає, що потрібно знищувати засоби, з яких ці бомби запускаються. Тому що збивати самі бомби ми не маємо можливості.

Українці вірять, що Запорізька область відновиться, як тільки з неї виженуть росіян. Дивись, як люди живуть у знищеному Оріхові.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!