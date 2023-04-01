Замена дефицитным Калибрам? Зачем россиянам управляемые авиационные бомбы и как Украине бороться с ними

Россия располагает старыми образцами советского производства управляемых авиационных бомб. Оккупанты запускают такие ракеты с северного, восточного и южного направления по украинской территории.

Их дальность может достигать 20-30 км. Спикер Командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил в эфире телемарафона, почему россияне используют такие бомбы и как Украина может с ними бороться.

По словам Игната, дальнобойные, высокоточные ракеты Х-101 или Калибр очень дорогие. Их цена измеряется в миллионах долларов за единицу. При этом они еще и дефицитные.

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Понятно, что враг будет использовать более дешевые и доступные средства, то есть С-300, РСЗО и управляемые авиационные бомбы. Россияне запускают последние из самолетов, которые находятся вне зоны поражения нашей ПВО, а затем эти бомбы планируют десятки километров.

Они летят к своей цели и от линии столкновения на уровне 10-20 км могут поражать цели. Их запускают не только с севера, но и с восточного и южного направления, — говорит Игнат.

При этом количество таких бомб в России большое, ведь эти запасы еще с советских времен. Однако здесь вопрос, сколько таких бомб захватчики смогут модернизировать, то есть оснастить крыльями и GPS-навигаторами. Ведь так это оружие представляет большую угрозу.

Что делать Украине? Игнат отмечает, что нужно уничтожать средства, с которых эти бомбы запускаются. Потому что сбивать сами бомбы у нас нет возможности.

Украинцы верят, что Запорожская область восстановится, как только из нее выгонят россиян. Смотри, как люди живут в уничтоженном Орехове.

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