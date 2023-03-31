Как только захватчиков отгонят — город оживет! Как выживает почти уничтоженный Орехов

Поселок Орехов на Запорожье возродится, как только от него отгонят россиян. В это верят местные жители.

Разоренный войной Орехов, где уже не осталось живого места, россияне не оставляют в покое. На днях били по центру из установок С-300.

Я в третий раз забиваю окна, двери. Вылетает это в третий раз. Разбомбили полностью квартиру. Там ничего живого нет, — рассказывает житель Орехова Федор Никитович.

Уже больше года Орехов оказывает отчаянное сопротивление оккупантам и стал для них костью в горле. Впрочем, и сами местные страдают без света, газа и воды. И все же жители города привыкли к трудностям.

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Город должен жить. Я говорю, как только этих “свинособак” отсюда отгонят, я вам даю гарантию, в течение месяца город оживет, — рассказывает житель Орехова Виталий Пиляй.

Самая страшная зима позади, но опасность не исчезла. Как в Запорожье выживают под обстрелами, смотри в нашем материале.

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