Самая страшная зима позади, но опасность не исчезла. Как на Запорожье выживают под обстрелами

Самая страшная для них зима позади. Однако опасность никуда не делась, потому что обстрелы не утихают.
Поселок Степногорск, недалеко от Запорожья — в считанных километрах от линии фронта. С самого начала большой войны он выживает без водоснабжения, аптек и скорой помощи.
Поселок городского типа Степногорск остался без питьевой воды. Потому что наши скважины находятся на оккупированной территории.
Поселок городского типа Степногорск остался без питьевой воды. Потому что наши скважины находятся на оккупированной территории.
Как нам известно, они разрушены сегодня полностью. И скважины, и насосная станция, — рассказывает председатель Степногорского поселкового совета Ирина Кондратюк.
Но люди, остающиеся под бомбами россиян, да еще с детьми, не желают уезжать.
Смотри, как они выживают.
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