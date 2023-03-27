Пытки и снаряды на голову рожениц: Тростянец во времена оккупации

Ровно год назад ВСУ освободили от российской оккупации город Тростянец Сумской области.

До полномасштабной войны он был известен благодаря инновационным проектам, сотрудничеству с международными организациями, славился современной библиотекой, школой, роддомом. Туда приезжали рожать даже из больших городов.

Но с началом полномасштабной войны Россия начала беспощадно бить по роддому и не только.

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Он сделал шаг ко мне. Помню взмах его руки с автоматом над головой, а потом были выстрелы, — рассказывает секретарь Тростянецкого горсовета Наталья Ковалева.

Как горожане пережили 30 дней оккупации и как сейчас возрождается освобожденный Тростянец, смотри в сюжете.

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