Катівні й снаряди на голову породіль: Тростянець за часів окупації

Рівно рік тому ЗСУ звільнили від російської окупації місто Тростянець на Сумщині.

До повномасштабної війни воно було відоме завдяки інноваційним проектам, співпраці з міжнародними організаціями, славилось сучасною бібліотекою, школою, пологовим. Туди приїздили народжувати навіть із великих міст.

Але з початком великої війни Росія почала нещадно гатити по пологовому і не тільки.

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Він зробив впритул крок до мене. Пам’ятаю змах його руки з автоматом над головою, а потім були постріли, — розповідає секретарка Тростянецької міськради Наталя Ковальова.

Як містяни пережили 30 днів окупації та як нині відроджується звільнений Тростянець, дивись у сюжеті.

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