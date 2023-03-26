Люди

З фронту повертаються зовсім інші люди… Історії адаптації бійців до цивільного життя

Єгор Ромахло Катерина Курбанова 26 Березня 2023, 20:00

Більше відео
0:14:48
Сергій Дмітрієв
Храм — це люди: військовий капелан Сергій Дмітрієв про роботу на фронті та власну місію
0:03:59
американські хірурги приїхали в Україну
Я народився в США, але моє серце тут! Американські хірурги приїхали в Україну з місією
0:04:08
Вірш за донат
Вірш за донат: маленькі школярі знайшли власний спосіб волонтерства
0:05:08
Історія порятунку жінки за допомогою дрона з написом Йди за мною
Йди за мною! Неймовірна історія порятунку жінки за допомогою дрона
Дивитись більше

Останні відео
0:06:16
Історії адаптації бійців

З фронту повертаються зовсім інші люди… Історії адаптації бійців до цивільного життя
0:04:02
Як працюють медики на передовій у Донецькій області
У медиків свій бій — за життя: як лікарі рятують військових на передовій
0:14:48
Сергій Дмітрієв
Храм — це люди: військовий капелан Сергій Дмітрієв про роботу на фронті та власну місію
Карта бойових дій в Україні 26.03.2023 онлайн
Відбиття понад 85 атак росіян на кількох напрямках: карта бойових дій в Україні 26 березня в режимі онлайн
0:03:59
американські хірурги приїхали в Україну
Я народився в США, але моє серце тут! Американські хірурги приїхали в Україну з місією
0:02:34
Як українські військові опановують САУ AS-90 у Великій Британії
Для мене це просто фантастика — британський інструктор про навчання бійців ЗСУ
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:03:49
Як працюють артилеристи на Бахмутському напрямку
Піт артилерії береже кров піхоти! Як українці винищують ворога на Бахмутському напрямку
0:03:32
Наслідки удару по Костянтинівці 24 березня - репортаж з місця події
Ще донедавна була тиловою, а тепер прифронтова — репортаж з Костянтинівки
Карта бойових дій в Україні
16 ударів української авіації по окупантах та знищені Шахед і Ланцет: карта бойових дій в Україні 25 березня в режимі онлайн
Більше відео
Як працюють медики на передовій у Донецькій області
Читати далі
У медиків свій бій — за життя: як лікарі рятують військових на передовій

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь