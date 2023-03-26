З фронту повертаються зовсім інші люди… Історії адаптації бійців до цивільного життя

Ті, хто відмовився від своєї цивільної роботи та взяв до рук автомат, щоб захистити державу та свою родину, рано чи пізно повертаються з фронту. Дуже часто додому приїздять уже зовсім інші люди — як психологічно, так і фізично.

Наприклад, Сергій Лященко до повномасштабної війни працював адвокатом на Волині. Та після 24 лютого його мирне життя закінчилось. У Сергія був досвід керування дронами, тож його взяли в розвідроту 14 бригади. Уже за тиждень він був у Бахмуті.

Пекельний напрямок не злякав чоловіка. Він намагався якомога краще виконувати свою роботу. У серпні підрозділ перевели на Харківщину.

Зараз також дивляться

Там Сергій дістав важке поранення. За півтора місяця чоловік повернувся до побратимів у Куп’янськ, виконував бойові завдання. Але згодом відчув якусь виснаженість моральну.

Мені складно було ухвалити таке рішення взагалі вийти з лав Збройних сил України, зі свого підрозділу. Для мене це вже як сім’я сформована.

Повернутися до цивільного життя допомогла улюблена робота. Працювати з клієнтами чоловік почав за тиждень, але відгомін війни Сергій відчуває досі. Та попри все намагається адаптуватись.

А ось Ігор до повномасштабної війни керував департаментом Нової пошти. 24 лютого змінив офіс на окопи. Ділиться, що був готовий, з 2016 року проходив медичні й тактичні курси, опановував зброю. Напередодні нападу росіян — приєднався до 130-го батальйону ТРО.

Першим завданням підрозділу Ігоря була оборона аеропорту Жулян. Саме тоді зрозумів, що таке війна. Перше зіткнення з ворогом було вже в Ірпені. Потім була Харківщина, а далі чоловік відчув психологічне і фізичне виснаження. Почалися проблеми зі здоров’ям. Довелося ухвалювати важке рішення — покинути службу.

Важливу роль у реабілітації Ігоря відіграла його психолог. Вона супроводжувала чоловіка й на службі. Знала всі його внутрішні проблеми.

Головна порада психолога військовим — більше спілкуватися з цивільними, аби повернутися думками в мирне життя. І працювати.

Але з роботою в багатьох військових може не скластися через травми або через відсутність місця. Розв’язання проблеми пропонують благодійні фонди, створюючи хаби для військових, де їх перекваліфікують та адаптують.

Цивільним психологи вже радять готуватися до повернення військових з фронту. Мудра й адекватна поведінка людей допоможе воїнам швидше відчути свою затребуваність та важливість за межами фронту.

Також раніше ми розповідали, як правильно підтримувати ветеранів після війни та спілкуватися з військовими.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!