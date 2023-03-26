С фронта возвращаются совсем другие люди… Истории адаптации бойцов к гражданской жизни

Те, кто отказался от своей гражданской работы и взял в руки автомат, чтобы защитить государство и свою семью, рано или поздно возвращаются с фронта. Очень часто домой приезжают совсем другие люди — как психологически, так и физически.
К примеру, Сергей Лященко до полномасштабной войны работал адвокатом на Волыни. Но после 24 февраля его мирная жизнь закончилась. У Сергея был опыт управления дронами, поэтому его взяли в разведроту 14 бригады. Уже через неделю он был в Бахмуте.
Адское направление не испугало мужчину. Он старался как можно лучше выполнять свою работу. В августе подразделение перевели в Харьковскую область.
Там Сергей получил тяжелое ранение. Через полтора месяца мужчина вернулся к собратьям в Купянск, выполнял боевые задания. Но впоследствии почувствовал какую-то моральную истощенность.
Мне сложно было принять такое решение вообще выйти из рядов Вооруженных сил Украины, из своего подразделения. Для меня это уже как семья.
Мне сложно было принять такое решение вообще выйти из рядов Вооруженных сил Украины, из своего подразделения. Для меня это уже как семья.
Вернуться в гражданскую жизнь помогла любимая работа. Работать с клиентами мужчина начал через неделю, но отзвук войны Сергей чувствует до сих пор. Но несмотря ни на что пытается адаптироваться.
А вот Игорь до полномасштабной войны руководил департаментом Новой почты. 24 февраля сменил офис на окопы. Делится, что был готов, с 2016 года проходил медицинские и тактические курсы, овладевал оружием. Накануне нападения россиян присоединился к 130-му батальону ТРО.
Первой задачей подразделения Игоря была оборона аэропорта Жулян. В это время понял, что такое война. Первое столкновение с врагом было уже в Ирпене. Потом была Харьковская область, а дальше мужчина почувствовал психологическое и физическое истощение. Начались проблемы со здоровьем. Пришлось принимать тяжелое решение — покинуть службу.
Важную роль в реабилитации Игоря сыграла его психолог. Она сопровождала мужчину и на службе. Знала все его внутренние проблемы.
Главный совет психолога военным — больше общаться с гражданскими, чтобы вернуться мыслями в мирную жизнь. И работать.
Но с работой у многих военных может не сложиться из-за травм или из-за отсутствия места. Решения проблемы предлагают благотворительные фонды, создавая хабы для военных, где их переквалифицируют и адаптируют.
Гражданским психологи уже советуют готовиться к возвращению военных с фронта. Мудрое и адекватное поведение людей поможет воинам быстрее ощутить свою востребованность и важность вне фронта.
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