С фронта возвращаются совсем другие люди… Истории адаптации бойцов к гражданской жизни

Те, кто отказался от своей гражданской работы и взял в руки автомат, чтобы защитить государство и свою семью, рано или поздно возвращаются с фронта. Очень часто домой приезжают совсем другие люди — как психологически, так и физически.

К примеру, Сергей Лященко до полномасштабной войны работал адвокатом на Волыни. Но после 24 февраля его мирная жизнь закончилась. У Сергея был опыт управления дронами, поэтому его взяли в разведроту 14 бригады. Уже через неделю он был в Бахмуте.

Адское направление не испугало мужчину. Он старался как можно лучше выполнять свою работу. В августе подразделение перевели в Харьковскую область.

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Там Сергей получил тяжелое ранение. Через полтора месяца мужчина вернулся к собратьям в Купянск, выполнял боевые задания. Но впоследствии почувствовал какую-то моральную истощенность.

Мне сложно было принять такое решение вообще выйти из рядов Вооруженных сил Украины, из своего подразделения. Для меня это уже как семья.

Вернуться в гражданскую жизнь помогла любимая работа. Работать с клиентами мужчина начал через неделю, но отзвук войны Сергей чувствует до сих пор. Но несмотря ни на что пытается адаптироваться.

А вот Игорь до полномасштабной войны руководил департаментом Новой почты. 24 февраля сменил офис на окопы. Делится, что был готов, с 2016 года проходил медицинские и тактические курсы, овладевал оружием. Накануне нападения россиян присоединился к 130-му батальону ТРО.

Первой задачей подразделения Игоря была оборона аэропорта Жулян. В это время понял, что такое война. Первое столкновение с врагом было уже в Ирпене. Потом была Харьковская область, а дальше мужчина почувствовал психологическое и физическое истощение. Начались проблемы со здоровьем. Пришлось принимать тяжелое решение — покинуть службу.

Важную роль в реабилитации Игоря сыграла его психолог. Она сопровождала мужчину и на службе. Знала все его внутренние проблемы.

Главный совет психолога военным — больше общаться с гражданскими, чтобы вернуться мыслями в мирную жизнь. И работать.

Но с работой у многих военных может не сложиться из-за травм или из-за отсутствия места. Решения проблемы предлагают благотворительные фонды, создавая хабы для военных, где их переквалифицируют и адаптируют.

Гражданским психологи уже советуют готовиться к возвращению военных с фронта. Мудрое и адекватное поведение людей поможет воинам быстрее ощутить свою востребованность и важность вне фронта.

Также мы рассказывали, как правильно поддерживать ветеранов после войны и общаться с военными.

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