После фронта люди вернутся домой совсем другими — как поддерживать ветеранов и военных

Каждый военный(-ая), участвующий(-ая) в боевых действиях, через некоторое время нуждается в комплексной реабилитации, чтобы вернуться к полноценной жизни.

Ведь на войне наши защитники сталкиваются с физическим истощением, обострением уже имеющихся хронических заболеваний, контузиями, психологическими и другими проблемами. Все это требует соответствующего лечения и восстановления.

Директор Центра психического здоровья и реабилитации ветеранов Лесная поляна Минздрава Украины Ксения Возницына рассказала Яне Брензей в эфире телемарафона, как правильно поддерживать ветеранов после войны и общаться с военными.

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Как общаться с ветеранами

Во-первых, украинцы должны осознать, что с войны их знакомые, родственники и друзья вернутся не такими, какими они были до этого. Не нужно пытаться сразу вовлечь ветерана в свою гражданскую жизнь, словно и не было никакой войны.

Дайте человеку поддержку, чтобы он чувствовал, что вы просто рядом, что вы его любите и уважаете со всем его опытом, — отмечает эксперт.

Будьте рядом, когда человек захочет и будет готов поговорить о пережитом. Не заставляйте его делиться личным, не настаивайте на этом, но и не останавливайте, если он все-таки открылся вам.

Во-вторых, время не лечит. Если человек в течение длительного времени после возвращения домой не делает никаких шагов навстречу социализации, то следует обратиться к специалисту.

В-третьих, показывайте человеку свою вовлеченность и проявляйте эмпатию к его чувствам. Не стоит чрезмерно героизировать военных, однако всегда следует действовать с позиции уважения и благодарности нашим защитникам за их работу.

В-четвертых, не бойтесь присоединяться к психологическим курсам и группам поддержки для родственников военных. Они сейчас есть как офлайн, так и онлайн в свободном доступе. Такие инициативы помогут понять ветеранов, их состояние и поведение, а также как с ними следует общаться.

Война изменила семейные уклады украинцев: теперь большинство женщин вынуждены перебирать на себя обязанности и мамы, и папы, если мужчина служит на фронте, и наоборот. Читай, как общаться с военным по возвращении домой.

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