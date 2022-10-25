Покой, уважение и равновесие — советы психолога для общения с военными, чтобы не сделать им больно

С началом полномасштабной войны изменилось немало аспектов нашей жизни. В частности, теперь практически у каждого в окружении есть знакомый военнослужащих или военнослужащая.

Даже просто выходя на прогулку по улицам относительно мирного города, можно увидеть украинских бойцов. Однако иногда не знаешь, как себя правильно вести и общаться с ними, чтобы не причинить нечаянно боль или неудобство и одновременно выразить уважение.

Социальный и военный психолог Олег Покальчук рассказал журналу Varosh о важнейших аспектах, о которых стоит помнить в общении с военными, независимо от того, знакомый это человек или нет.

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Как общаться с военными

Краткий ответ — как со всеми людьми.

Важно помнить, что в нашей стране война длится уже не один год, а целых восемь, и за это время общество уже прошло немало этапов отношения к военным. Кто-то их опасался, некоторым казалось, что у них после боевых действий могут быть психологические проблемы.

В конце концов все сводилось к тому, что большинство пыталось изобрести специальную систему общения. Однако Олег Покальчук уверяет — этого делать не стоит, а о стереотипах вообще лучше забыть. Лучшим решением будет вести разговор, как с обычным человеком, одновременно сохраняя взаимоуважение.

Эта установка нормальности предполагает спокойное, взвешенное и уважительное отношение к людям, которые этого заслуживают.

Особенности в общении, о которых следует помнить

В то же время следует помнить об определенных тонкостях в разговоре с военными, поскольку их опыт от гражданских во время полномасштабной войны все же отличается.

Сначала — познай себя

Прежде всего выясни, что именно у тебя происходит в мыслях и чувствах, поскольку это может очень сильно влиять и на коммуникацию с другими. Поэтому сначала упорядочи свои мысли, а уже потом начинай коммуникацию с военными.

Кроме того, следует обуздать все свои эмоции, чтобы не причинить собеседнику лишних переживаний и, возможно, даже эмоциональной боли.

Этот разговор должен быть спокойным, четким, с короткими фразами, без всхлипываний и переживаний. Если тебя в какой-то момент “клинит” — возьми паузу.

Забудь о противопоставлении ролей

Еще один важный пункт в общении с военными — забыть о противопоставлении. Не стоит воспринимать наших защитников, как кардинально от тебя отличающихся оппонентов в разговоре. Да, они имеют другой опыт войны, но остаются такими же людьми, как и гражданские.

Не забывай о взаимоуважении

В то же время не нужно забывать о субординации и уважении, а также не воспринимать каждого военного, как своего давнего знакомого, которого можно обо всем спросить и все ему рассказать. Им нужно иметь личное пространство, как и любому другому человеку.

Уважай личное пространство человека

Поэтому отсюда нужно также заключить, что если человек не просил тебя давать ему советы или какие-то терапевтические услуги, то не нужно этого делать против его воли.

Если не в твоей профессиональной компетенции помочь военным, то не следует делать добро через силу или даже спрашивать, как они себя чувствуют.

Военные воспринимают такие вопросы, как дилетантские. Потому что они, глядя на гражданского человека, понимают, что ничего не могут ему сказать из того, что видели.

Военным часто сложно объяснить свой жизненный опыт гражданским, поскольку если человек такого не переживал, то рассказать об этом в нескольких словах, да еще чтобы понятно было, достаточно непросто. А у наших защитников и защитниц сейчас и так много вопросов, которые необходимо решать в целях безопасности всей страны.

С физическими контактами так же следует соблюдать осторожность. Если это не твой очень близкий человек, то лучше не брать его за руку, плечо, не обнимать. Кроме того, лучше переспросить у человека разрешение на любой физический контакт.

Избегать сильных звуковых раздражителей

Военные привыкли реагировать на любые внешние факторы, которые могут представлять угрозу для жизни. Поэтому лучше избегать мест, где может быть слишком много громких и резких звуков.

Крики или даже громкие разговоры могут принести большой дискомфорт собеседнику, поэтому лучше проявить эмпатию и позаботиться о нем или о ней заранее.

Что же делать, если поговорить с близким человеком, вернувшимся из зоны ведения боевых действий? Читай, как окутать теплом вернувшихся с фронта военных.

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