Советы

“Любимый человек в армии, а я — дома. Как поддерживать отношения и понимать друг друга после войны?”

Отвечает
Юлія Чала
Юлия Чалая

Психолог и сексолог

Виктория Мельник, редактор сайта 03 декабря 2022, 18:00
Как общаться с военным
Фото: Pexels

Советы

“Любимый человек в армии, а я — дома. Как поддерживать отношения и понимать друг друга после войны?”
Отвечает
Юлія Чала
Юлия Чалая
Психолог и сексолог

“Как выучить английский после 40 лет?”
Отвечает
“Любимый человек в армии, а я — дома. Как поддерживать отношения и понимать друг друга после войны?”
Александра Косач
Преподаватель английского языка

“Как безопасно водить машину зимой?”
Отвечает
Інструктор
Сергей Кузнецов
Частный сертифицированный инструктор по вождению

“Как защитить себя от ограбления на улице цыганами-мошенниками?”
Отвечает
“Любимый человек в армии, а я — дома. Как поддерживать отношения и понимать друг друга после войны?”
Валентина Жемчужникова
Психолог, арт-терапевт

“Что делать, если я не успеваю домой до комендантского часа?”
Отвечает
Надія Матвєєва
Надежда Матвеева
телеведущая канала СТБ

“Действительно ли есть продукты, которые снимают стресс? Чем можно его заедать”
Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания
Бойлер ремонт
Читать дальше
Как слить воду с бойлера: быстрый и несложный способ
Як вибрати роутер для дому та для офісу: всі особливості вибору
Читать дальше
Чтобы работал даже без света: как выбрать Wi-Fi роутер

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь