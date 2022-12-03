“Любимый человек в армии, а я — дома. Как поддерживать отношения и понимать друг друга после войны?”

Война изменила семейные уклады украинцев: теперь большинство женщин вынуждены перебирать на себя обязанности и мамы и папы, если мужчина служит на фронте, и наоборот. Но как в таких условиях не потерять понимание друг друга и поддерживать любовь?

Об этом расскажет психолог и сексолог Юлия Чалая.

— Первое, о чем следует помнить каждой женщине, которая ждет мужчину с фронта, — на войне бойцы переживают разные ситуации. Поэтому первое, в чем они будут нуждаться в мирной жизни, — гарантия безопасности.

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Мозг военных после пережитого воспринимает окружающий мир по-другому. Любые громкие звуки станут сигналом к ​​тому, что следует искать безопасное место для укрытия. Но и абсолютная тишина не может полностью расслабить: у мозга нет ориентиров, которые бы показали ему безопасную или опасную картину.

В мирной жизни такое поведение может напугать, встревожить и раздражать. Но стоит понять главное — именно так человек проявляет свою заботу и любовь к любимому.

О таком же недоверии говорится и к близким людям, и его тоже не нужно сразу воспринимать как отчуждение. Просто военные больше не доверяют словам, им нужны действия, нужно показать, что они могут доверять тому или иному человеку.

Быт после войны

Главное правило в военных реалиях — выполнять приказы точно, быстро, бывает — ценой собственной жизни. В гражданской жизни все не так: ты делаешь что-нибудь, если этого хочешь. Часто именно на таких разногласиях во взглядах пары возникают ссоры.

— После пережитого военные могут требовать выполнения тех или иных просьб, и надо понимать природу таких реакций. Лучше, чтобы такое правило работало в обе стороны, но об этом стоит поговорить откровенно.

И главное: если у пары есть дети, обязательно стоит поговорить с ними о том, почему папа/мама стали такими. Помочь наладить коммуникацию между ними.

Важно также наладить и принятие решений в семье, ведь в армии порядок отличается от мирной бытовой жизни: если на фронте решение принимает старший по званию, то в семье — общими усилиями. Возвращение в гражданскую жизнь требует перестройки, развития, умения слушать и слышать других людей, при этом ценить свою уверенность и упорство.

— Главное правило: не совершать резких и неожиданных действий. Не подходи со спины, не прикасайся без предупреждения, не привлекай к себе внимание слишком резко. Об этом же правиле важно сообщить и детям.

Поведение после войны

Гражданским трудно понять, почему у военного даже в мирной жизни так часто меняются планы. Но именно такая тактика обеспечивает жизнь на фронте: действовать быстро, непредсказуемо. Учись не реагировать на это слишком придирчиво, а окружи своего любимого человека заботой и безопасной средой.

Военные часто контролируют свои эмоции, чтобы не причинить вреда родным людям. Не стоит трактовать такое поведение как закрытость или отстраненность, ведь это — защитный механизм.

Снова научиться проявлять свои эмоции военные могут только после реабилитации. Равно как и говорить о войне.

Ведь события на фронте порой сложно даже постичь разумом. Говорить об этом всем, кто проявляет интерес — раздражительно и сложно.

— Не расспрашивай и не дави на своего любимого человека, просто дай понять, что рядом с тобой безопасно и ты готов(-а) прийти на помощь тогда, когда тебя попросят.

Детальнее о том, как говорить с военными и как подготовить дом к их возвращению, мы рассказывали в предыдущем материале.

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