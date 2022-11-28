Третий раз получает ранения и каждый раз возвращается на фронт — военные о самых горячих направлениях

Навіть після поранень вони не можуть всидіти в тилу та рвуться до побратимів на передову. Щоденно наші Збройні сили утримують найгарячіші ділянки фронту, під постійним ворожим вогнем відбивають позиції.

У справжньому пеклі на Донецькому та Луганському напрямках багато поранених українських військових. Зокрема, першими після польових шпиталів їх зустрічають дніпровські медики.

Військовий Олександр показує уламки від танків, касетних снарядів та РПГ, які зрешетили його тіло. Він уже втретє зазнає поранення і вже вкотре повертається до побратимів. Разом вони тримають найгарячіший Донецький напрямок.

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Під артилерійським вогнем військовий пробув у районі Бахмута кілька місяців. Там дістав перше поранення в жовтні й зараз — в те саме місце. Лікарі кажуть: після лікування Олександр зможе повернутися на передову, бо уламок проник неглибоко.

На тій ділянці фронту окупанти переважають в озброєнні та кількості, також застосовують підступні тактики — переодягаються у форму загиблих українських військових та намагаються пройти до наших позицій.

Навіть розмовляти почали українською. Кричать: “Ми свої”. Ми по паролях дізнаємося, хто є хто, — наголошує Олександр.

Інший військовий Максим розповідає про складну ситуацію на Луганщині, там він отримав поранення спини — потрапив під мінометний обстріл. За його словами, ворог міцно укріпився на місцевості, там не вщухають обстріли.

Лікарі роблять усе, щоб врятувати бійців. В операційних проводять по вісім годин. До лікарні можуть надходити кілька десятків військових щодня, інколи цифра зростає до сотні.

Раніше ми розповідали, як погодні умови впливають на ситуацію на фронті.

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