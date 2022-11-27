Рассказы

Выпил кофе, сбил вражеский самолет, вернулся и лег спать: боец Вано раскрыл слабые стороны российских пилотов

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 ноября 2022, 18:00
Боєць Вано

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