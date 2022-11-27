Выпил кофе, сбил вражеский самолет, вернулся и лег спать: боец Вано раскрыл слабые стороны российских пилотов

Тактика РФ на поле боя — больше не загадка. Наши защитники сбивают российскую авиацию даже ночью.

Своими наблюдениями поделился боец ВСУ с позывным Вано. Мужчина рассказывает, что украинские военные сейчас пытаются подробно изучать тактику врага. Просматривать видео, которые выкладывает противник, и читать книги, которыми он руководствуется.

Вано говорит, что заметил, как начиная с апреля, тактика врага в воздухе изменилась и он все меньше времени пытается находиться в зоне поражения.

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Таким образом, войска противника пытаются снизить свои и без того колоссальные потери на поле боя.

Подлетают к линии столкновения, задирают нос самолета или вертолета, выпускают реактивные снаряды и стараются максимально быстро вылететь из зоны поражения.

Соответственно, время работы врага в воздухе и его видимости сокращается до 10-15 секунд. В этот период Вано необходимо выбежать, навести цель и произвести пуск.

Мужчина делится, что первая реакция после крика пехоты “воздух”, когда все пытаются спрятаться в окопе, у него другая. Вано наоборот необходимо выбежать и быстро искать самолет или вертолет противника.

Должны быть максимально хорошие реакции, слух и зрение, чтобы на расстоянии пяти километров найти свою цель.

Вано иронично рассказывает о своих рабочих буднях. Говорит: ему нужно только проснуться, умыться, выпить кофе, сбить вражеский самолет, вернуться и лечь спать.

Но на самом деле его робота требует немалой выдержки, в том числе и психологической, поскольку призыв к бою может прозвучать в любой момент — не важно, ночь или день за окном.

Защитник говорит, что один из самых памятных боев произошел в середине апреля в полночь в Гусаровке. Тогда пехота сообщила, что к позициям летят вражеские вертолеты, времени для подготовки не было, поэтому выбежали, в чем были одеты.

Разворачиваемся в сторону гула вертолетов, ничего не видим — темнота, а тепловизоров нет. Стояли, как слепые котята в поле.

Повезло, что когда враг открыл огонь, свет от взрывов подсветил местность и выдал положение воздушных целей. После этого украинские защитники сразу поняли, куда нужно целиться.

Оставалось только навести оружие в темноту, где было видно в последний раз вспышки, захватить цель и выстрелить. Через пять или семь секунд пехота по рации кричала, что вражеский вертолет пылает.

Так ребята еще раз пополнили достижения своего подразделения, которое уже насчитывает 15-16 сбитых враждебных целей. Среди них, в частности, есть вертолеты и самолеты Ка-52 и Су-25.

Таким образом, с каждым боем удается бороться не только с врагом, но и со страхом. Вано делится, что перестал бояться авиацию в тот момент, когда возле Первомайска его подразделение попало под вражеский обстрел.

Украинские военные тогда как раз загружали снаряды, чтобы отправить их на боевую позицию. Несколько раз возле них вражеский истребитель сбрасывал бомбы, но так и не попал по нашим ребятам.

Вано признает: просто повезло, что никто не пострадал. Однако, несмотря на опасность, все защитники быстро вернулись к работе, чтобы напомнить врагу — за кем будет победа и почему не стоит идти войной против украинцев.

Наши военные смело охраняют страну, защищают от врага украинцев в тылу. Многие вернулись из западных стран для того, чтобы взять оружие и воевать за независимость Украины. Наш следующий герой — один из них. Читай историю сержанта с позывным Липтон, который установил украинский флаг прямо возле позиций врага.

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