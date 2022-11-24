Установил украинский флаг прямо возле позиции врага: история сержанта с позывным Липтон

Наши военные смело охраняют страну, защищают от врага украинцев в тылу. Многие вернулись из западных стран для того, чтобы взять оружие и воевать за независимость Украины. Наш следующий герой — один из них.

Когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, этот человек был в одной из европейских стран: имел хорошую работу и яркую жизнь. Но 24 февраля он позвонил по телефону товарищам со словами: “Собираемся домой”.

Польские знакомые поначалу не поверили и в один голос пытались убедить украинцев остаться на месте и не рисковать жизнью. Но на следующий день мужчины уже прибыли в родные города. Почти сразу все направились в военкомат, где наш герой получил позывной — Липтон.

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— Мне сказали собирать вещи, пока будут оформлять документы. А у меня уже все необходимое было с собой.

Парень признается, что хотел ехать в Мариуполь — там служило много его друзей. Но его тогда оставили в родном Николаеве. Впоследствии он, без особой военной подготовки, перевелся на службу к морской пехоте. Сначала Липтон проработал боевым медиком, но за свои достижения и умения пошел дальше — стал командиром трофейной БМП-3.

Было страшно

— Наше подразделение получило приказ штурмовать одну из локаций. Заняли позиции, а через полчаса оккупанты начали накрывать нас прицельным огнем. Честно говоря, страшно было! Позже в сопровождении танка зачищали населенный пункт — каждое здание, каждый подвал, — рассказывает военный.

Самым трудным испытанием для военного стала потеря на войне лучшего друга. Хотя признается: он и сам тогда был в шаге от смерти.

В тот день они отправились на задание: в дождь и холод. Над ними покружила вражеская “птичка”, но так и не ударила по военным. ВСУ решили дальше не идти, и не зря: оказалось, что там уже были российские танки. Поэтому, собственно, по группе и не ударили.

А вечером отправилась уже группа моего товарища. Там и остался навсегда мой собрат, — делится Липтон.

Свою должность считает примером для других военных: потому что если у сержанта падет моральный дух, то и у подчиненных подавно. Уверяет, что когда у его ребят плохое настроение, он всегда найдет нужные слова и ободрит.

— Если мы идем в бой, то тщательно планируем свои действия, двигаемся очень осторожно, всегда с головой. Наши ребята — стойкие воины. Мы стреляем не так, как россияне — по-сомалийски, наши морпехи бьют прицельно из любого вооружения, — добавил он.

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Россияне пополняют наш парк техники

По словам военного Липтона, однажды он пополнил парк трофейной техники. Теперь таких достижений целых восемь. Случилось это в ночь на День нашей независимости, с 23 по 24 августа. Тогда он и его собрат установили украинский флаг прямо у российской военной позиции.

В общей сложности в их подразделении теперь восемь единиц трофейной техники. Семь забрали и одну, — с улыбкой говорит морпех, — подарили.

— Недалеко от места, где мы установили наш флаг, стояли две вражеские БРДМ — одна подбитая, другая целая. Мы сразу бросили на них глаза. Конечно, забирать их нужно ночью и осторожно, потому что там растяжки. Тихонько подъехали, нас прикрыли огнем и мы быстро ушли.

Когда начинаем давать огонь, оккупанты убегают и часто бросают свои машины.

Другая наша история рассказывает о военной с позывным Гаечка. Она родилась в Мариуполе, ее воспитали азовцы — и характер у нее стальной.

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