Они стали мне, как семья: история артиллеристки Гаечки, которую воспитали друзья-азовцы

Гаечка из Мариуполя. Ее воспитали азовцы и потому ее характер из стали. Но еще до 24 февраля она жила в своем привычном ритме, состоявшем из работы, учебы и встреч с друзьями. Однако звонок в пять утра от парня разорвал эту будничную тишину, он сказал: “Любимая, началось”.

Несмотря на то, что девушка уже до этого слышала, как взрываются российские снаряды в родном Восточном районе (Східний мікрорайон Маріуполя — ред.), который стал первым в очереди на уничтожение у оккупантов. И все же голос любимого, который еще задолго до начала полномасштабной войны избрал путь военного, начал отсчет ее борьбы.

Сначала Гаечка пыталась помогать гражданским из своего района, проверяла подвалы, приносила людям еду, медикаменты, гигиенические средства, даже игрушки для детей. Но когда 2 марта связь с любимым оборвалась, она решила, что ее поддержка нужна и его собратьям.

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Тогда начала тоже приносить украинским защитникам еду, медикаменты, когда удавалось, то обрабатывала ранения. Военные дали девушке турникеты, которые потом очень пригодились.

Гаечка вспоминает, как одному мальчику оторвало кусок ноги. Она наложила ему турникет и оттащила в безопасное место. После обстрела ребята приехали и забрали его в больницу. Однако, к сожалению, он не выжил.

Сама девушка тоже неоднократно оказывалась на грани, но это ее не так уж пугало. Скорее удивляло самих военных. Гаечка вспоминает, как пообещала ребятам принести кофе, но начался массированный обстрел.

Думаешь, это ее остановило? Конечно, нет. Девушка собрала все необходимое и побежала между взрывами.

Авиация летает, Грады кроют, танки стреляют, а я бегу под домами.

Сама сейчас называет это игрой в тетрис: вычисляла, откуда стреляют, и определяла, как лучше бежать.

Добежала до ребят, а они на меня смотрят, как на сумасшедшую.

Однако даже столь многословные взгляды не остановили ее. Гаечка начала бегать по районам Мариуполя и смотрела, где находится вражеская техника. Информацию передавала нашим военным, искала пищу и медикаменты.

Когда удалось выехать из окруженного города, то не смогла сидеть без дела. Как только увидела сообщение о наборе в армию — записалась. Сказала, что хочет работать с минометом, потому что знает, как это делать. Так и пошла по стопам своего парня, который сейчас находится в плену.

Массово очищаю нашу землю от нечисти, — говорит Гаечка о своей работе артиллеристкой.

Определяющую роль сыграло и воспитание Гаечки. Девушка говорит, что ее вырастили друзья из Азова.

Мои друзья из Азова вырастили меня достойным человеком. Привили мне любовь к своей стране, патриотизм, идеологию, любовь к книгам. Ребята многое дали мне. Они стали мне, как семья.

Сейчас многие из них погибли, защищая Мариуполь. Остальные находятся в плену.

Но за потерями идут новые приобретения, в жизни девушки теперь много близких людей — ее собратья. Гаечка делится, что они очень стараются заботиться о ней, особенно в критические дни.

Ребята всегда спрашивают, когда эти дни, чтобы приносить мне что-нибудь сладкое, хотя я говорила, что не ем сладкого. И теперь они носят мне соленые огурцы и помидоры.

Гражданских Гаечка просит тоже держаться вместе и верить в ВСУ и нашу победу. А также помнить, насколько высока цена нашей свободы, и заботиться о тех защитниках, которые вернутся с фронта.

На самом деле человеку, который только из окопа, очень тяжело абстрагироваться в гражданской жизни.

А пока наши ребята еще находятся в холодных окопах, куда уже постепенно приходит беспощадная снежная зима, просто необходимо их обеспечить теплой формой, зимними спальниками и берцами. Главное — быть в тепле, потому что нельзя болеть.

Тогда мы вместе сможем уберечь нашу землю от тех, у которых нет ни души, ни сердца, ни ценностей.

Россия разрушила мой родной город, убила много гражданских, разрушила мою жизнь и до сих пор каждый день она убивает детей, женщин, делает геноцид моей нации. И кто, как ни мы, должны остановить ее!

Она родилась в Литве в городе Вильнюс. Однако 20 лет назад перебралась жить в Украину. Долгое время занималась в Одессе дистрибьюторской компанией. Но ей не хватало движения, тогда она решила присоединиться к рядам ВСУ. Читай историю артиллеристки Виолы о любимой гаубице и работе с мужчинами.

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