Если ребята без меня победят, то обижусь: история артиллеристки Виолы о любимой гаубице и работе с мужчинами

Она родилась в Литве в городе Вильнюс. Однако 20 лет назад перебралась жить в Украину. Долгое время занималась в Одессе дистрибьюторской компанией.

Виоле Шевченко всегда не хватало движения, она стремилась идти вперед и не сидеть на месте. Так потом и попала на службу в армию.

Мне нужно было что-то в своей жизни круто сменить на 180 градусов. Я тогда была очень эмоционально выжата. На работу ходила, как на каторгу, — вспоминает Виола о решении кардинально изменить свою жизнь.

За свои 42 года женщина сменила не одну профессию, и чаще всего это делала именно на службе. Сначала она была в должности связного, но после подписания контракта в 2017 году и первого выхода в сектор она почувствовала — ей скучно.

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Работа была достаточно монотонной, и Виола никак не находила себе места. Поэтому один ее собрат, который теперь стал командиром, предложил ей немного сменить специализацию и стать наводчицей. Учиться пришлось на ходу, сразу в полевых условиях. Но Виола делится, что это ей очень нравилось.

А позже появилась новая вакансия — командира пушки. Ну как могла наша героиня отказаться от такой авантюры заниматься чем-то совершенно новым и таким интересным?

Командир батальона поначалу сомневался, но все же согласился. И не прогадал.

Это дело мне до сих пор нравится. Это мое. Мне доставляет удовольствие рыться в металле. Руки в соляре — нормально.

На этом посту Виола и осталась работать вплоть до 22 февраля, а затем уволилась. Снова почувствовала, что хочется чего-то нового, мечтала начать делать сумочки и вместе с любимым мужем усыновить двоих детишек.

Он тоже военный, но после увольнения жены выделил время, чтобы забрать ее в Бердянске. Пара даже успела поужинать в ресторане и поехать в военную часть мужа. А потом началась полномасштабная война, и Виолу сразу на месте снова и мобилизовали — слишком ценный кадр, чтобы отпускать.

До июля женщина работала на своей любимой гаубице M777. Управлять таким непростым вооружением умеет не слишком большая часть военнослужащих. Кроме того, ее программное обеспечение закодировано, а западные партнеры не могли отдать свои шифры и коды — это их государственная тайна.

Однако Виола не только нашла подход к строптивому вооружению, но теперь может заменить кого угодно в работе с ним, поскольку командир должен знать все о своей пушке. Ей нужно следить за каждым движением и знать, как быстро устранить любые осечки, чтобы не терять время.

Я знаю все хандрики, что ей нужно сделать, как к ней нужно подойти.

Но сама бы она не взялась работать с гаубицей — снаряд весит чуть больше ее самой. Поэтому в ее команде около восьми человек.

Однако она все же ревностно относится к своей пушке, как к собственному авто. Уверена, что никто так, как она, не будет столь бережно обращаться с этим вооружением.

Это мое. Если кто-то другой возьмет, обязательно поломает, не почистит. Я буду кричать и материться.

И хотя, как в каждой семье, у нее с собратьями случаются ссоры, но она знает, что может положиться на своих ребят в физической силе. А они к ней идут за эмоциональной поддержкой.

Они цепляются за меня, я для них как опора. Я не могу позволить себе пустить слезу при своих ребятах.

И все же на время им пришлось разлучиться, поскольку в июле Виола получила ранение. Как сама рассказывает, это досадный инцидент из-за неслаженных действий с водителем.

Она провела две недели в госпитале и сейчас все еще пытается восстановиться. Хоть и чувствует себя лучше, но, как сама говорит, бегать под обстрелами пока будет сложновато.

И все же Виола надеется встретить победу на поле со своими ребятами, когда им скажут, что этот выстрел был последним.

Если ребята без меня победят, то я на них обижусь.

А еще женщина все же мечтает вернуться к своей мечте, заниматься изготовлением сумочек и воспитывать детишек. Но больше всего стремится, чтобы и желание каждого украинца и украинки сбылось и мы победили.

Наши мечты сбываются каждый день. Мы проснулись, улыбнулись, взяли чашку в руки — и наша мечта уже сбылась. Просто мы этого не замечаем.

Фото: 24 канал

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