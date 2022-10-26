Розповіді

Як хлопці без мене переможуть, то ображуся: історія артилеристки Віоли про улюблену гаубицю та роботу з чоловіками

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Жовтня 2022, 14:00
Віола Шевченко

Більше новин
Яке спорядження Росія дає новим мобілізованим
Гнилі плащ-намети, шапка-вушанка та автомати з іржею — як Росія забезпечує спорядженням нових мобілізованих
вівсяне печиво
Вівсяне печиво для шлунку і душі: ідеальний рецепт від Лізи Глінської
Оплата карткою в громадському транспорті Києва
Зручніше і простіше: в усіх видах громадського транспорту Києва запрацювала оплата карткою
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Яке спорядження Росія дає новим мобілізованим
Гнилі плащ-намети, шапка-вушанка та автомати з іржею — як Росія забезпечує спорядженням нових мобілізованих
вівсяне печиво
Вівсяне печиво для шлунку і душі: ідеальний рецепт від Лізи Глінської
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Грошова допомога переселенців продовжується — 6600 грн від американської організації HIAS
Грошова допомога переселенців продовжується — 6600 грн від американської організації HIAS

Відео
0:02:54
Яке спорядження Росія дає новим мобілізованим

Гнилі плащ-намети, шапка-вушанка та автомати з іржею — як Росія забезпечує спорядженням нових мобілізованих
Як хлопці без мене переможуть, то ображуся: історія артилеристки Віоли про улюблену гаубицю та роботу з чоловіками
Ви можете покластись на Німеччину! Головні результати зустрічі Зеленського зі Штайнмаєром
обстріл Дніпра
Трагедія в Дніпрі. Російська ракета вбила двох людей, вагітна жінка згоріла заживо
0:02:43
Тузловські лимани
Птахи тікають від вибухів, а дельфіни помирають від голоду. Від дій РФ масово гинуть тварини
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:56
Запоріжжя
Найстрашніше — якщо російський чобіт крокуватиме нашою землею! Запоріжжя вірить у перемогу
0:04:35
Куп'янськ розстріл колони
“Там м’ясо було, а ось на цьому м’ясі — діти”: нові деталі розстрілу евакуаційної колони у Куп’янську
0:03:43
шелтер для переселенців
Чисто, тепло і затишно! Рестораторка переобладнала занедбану школу у шелтер для переселенців
0:05:22
Звільнення Михайлівки: як жило село під час окупації
Били, катували, погрожували автоматом — як росіяни знущалися з жителів Михайлівки на Херсонщині
0:02:21
Російський полонений
Обдурили, використали та кинули на смерть: зізнання полоненого окупанта Кості
Більше відео
Віра Власова
Читати далі
Дорога до життя була крізь її хату: як 74-річна жінка врятувала понад сотню життів в окупації

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь