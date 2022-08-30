Цілодобово підтримувати бойовий дух воїнів — історія першої в Україні жінки-заступниці командира

Жінки не поступаються чоловікам, навіть у військові справі. Ми щодня бачимо сотні історій хоробрих жінок, які воюють на рівні з чоловіками, отримують високі звання та нагороди.

Перша та єдина в Україні жінка-заступниця командира служить в Одеській 126 бригаді територіальної оборони. Підполковниця Лариса Якобчук 20 років у ЗСУ. До повномасштабного вторгнення три роки викладала у Військовій академії.

А 8 березня отримала наказ дбати про психологічний стан бійців. Її головна мета — підтримувати моральний дух підлеглих та допомогти у владнанні проблеми.

На 13-й день повномасштабного вторгнення російських військових командування дало наказ створити напрям морально-психологічного забезпечення для армійців. Адже емоційний стан бійців — один з головних аспектів боєздатності.

— Метод спостереження — мій основний. Коли я бачу розлючених чи зосереджених, я дізнаюся причину. Коли ми знаємо причину, тоді можемо працювати, — зауважує Лариса.

Підлеглі жінки — заступники командирів різних підрозділів. Спільну мову з чоловіками Лариса знаходить легко, адже до війни вона неодноразово працювала у мобільних групах Альфа Чарлі, які виїжджали у зону АТО.

Психологічно підтримувати доводиться і власну дитину.

Я — мати, у якої вже дев’ятий рік син на війні.

— Знаходжу сили його підтримати для того, щоб порозумітися з ним як з дитиною. Саме ці моменти підтримують мене, щоб завжди надихати хлопців, — підкреслює військова.

Негаразди в родині, сварки з коханими, страх за життя: своє та рідних — одні з багатьох запитів у роботі з підлеглими. Вміння та бажання допомогти — яскрава риса Лариси, кажуть колеги. Завдяки тому, що жінка цілодобово на зв’язку і завжди готова владнати проблеми, заслужила свій авторитет серед товаришів.

До Лариси Якобчук звертаються і її випускники, яких вона навчала у Військовій академії. Адже більшість з них сьогодні теж на фронті.

Зізнається, готова робити все, що від неї залежить, аби психологічний стан підлеглих був у нормі, бо міцне ментальне здоров’я є запорукою сильної армії.

— Не залишається жодного сумніву про те, що з нами Бог, перемога за нами! Нас чекає ще відпустка у нашому українському Криму, — натхненно каже жінка.

Українки піклуються не тільки про моральний стан військових, а й фізичний. Сотні жінок стали бойовими медиками й рятують життя на передовій. Раніше ми розповідали історію медикині Ярини Чорногуз, яка пройшла Майдан, втрату коханого та бій під Сєвєродонецьком.

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