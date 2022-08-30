Рассказы

Круглосуточно поддерживать боевой дух воинов — история первой в Украине женщины-заместителя командира

Назар Бурхан 30 августа 2022, 09:00
Лариса Якобчук – перша в Україні жінка-заступниця командира

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