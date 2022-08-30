Круглосуточно поддерживать боевой дух воинов — история первой в Украине женщины-заместителя командира

Женщины не уступают мужчинам, даже в военных делах. Мы ежедневно видим сотни историй храбрых женщин, воюющих на уровне с мужчинами, и получающих высокие звания и награды.

Первая и единственная в Украине женщина-заместитель командира служит в Одесской 126 бригаде территориальной обороны. Подполковница Лариса Якобчук 20 лет в ВСУ. До полномасштабного вторжения три года преподавала в Военной академии.

А 8 марта получила приказ заботиться о психологическом состоянии бойцов. Ее главная цель — поддерживать моральный дух подчиненных и помочь в решении проблем.

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На 13-й день полномасштабного вторжения российских военных командование дало приказ сделать направление морально-психологического обеспечения для армейцев. Ведь эмоциональное состояние бойцов — один из главных аспектов боеспособности.

— Метод наблюдения — мой основной. Когда я вижу злых или сосредоточенных, я узнаю причину. Когда мы знаем причину, тогда можем работать, — говорит Лариса.

Подчиненные женщины — заместители командиров разных подразделений. Общий язык с мужчинами Лариса находит легко, ведь до войны она неоднократно работала в выезжавших в зону АТО мобильных группах Альфа Чарли.

Психологически поддерживать приходится и собственного ребенка.

Я — мать, у которой уже девятый год сын на войне.

— Нахожу силы его поддержать для того, чтобы поладить с ним как с ребенком. Именно эти моменты поддерживают меня, чтобы всегда вдохновлять ребят, — подчеркивает военная.

Неурядицы в семье, ссоры с любимыми, страх за жизнь: свою и родных — одни из многих запросов в работе с подчиненными. Умение и желание помочь — яркая черта Ларисы, говорят коллеги. Благодаря тому, что женщина круглосуточно на связи и всегда готова уладить проблемы, заслужила свой авторитет среди товарищей.

К Ларисе Якобчук обращаются и ее выпускники, которых она учила в Военной академии. Ведь большинство из них сегодня тоже на фронте.

Признается, готова делать все, что от нее зависит, чтобы психологическое состояние подчиненных было в норме, потому что крепкое ментальное здоровье является залогом сильной армии.

— Не остается никакого сомнения, что с нами Бог, победа за нами! Нам предстоит еще отпуск в нашем украинском Крыму, — вдохновенно говорит женщина.

Украинки заботятся не только о моральном состоянии военных, но и физическом. Сотни женщин стали боевыми медиками и спасают жизнь на передовой. Ранее мы рассказывали историю медика Ярины Черногуз, которая прошла Майдан, потерю любимого и бой под Северодонецком.

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