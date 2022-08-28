Прошла Майдан, гибель любимого и бои под Северодонецком: история боевого медика Ярины Чорногуз

Ярина Чорногуз по образованию филолог и литературовед, но революции и война кардинально изменили ее планы на жизнь. Самым большим толчком стала потеря любимого человека, которого не стало в 2020 году.

Тогда Ярина и решила, что пережить эту боль удастся только тогда, когда она пройдет путь любимого. Он тоже боролся за независимость Украины. Хотя мысли отправиться на фронт у 28-летней девушки появились давно, еще в 2014 году.

Ярина прошла Майдан от начала до конца. Давно чувствовала, что должна приобщиться и к битвам за свою страну.

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Даже с детства она боролась, когда в школе приходилось объяснять, почему общается на украинском языке, когда читала литературу Расстрелянного Возрождения и понимала, что должна бороться за национальную идентичность украинского народа.

Понимала, что должна эту борьбу тоже принять.

В 2014 году ее планам не суждено было сбыться. Ярина родила дочь, а потому отложила свои замыслы на будущее. Дождалась, пока ребенок немного подрастет, сама окончила университет.

А потом пошла на медицинские курсы в батальон Госпитальеров в 2019 году, где и получила первый боевой опыт. В начале 2020 года гибель близкого человека стала последней каплей. Ярина пошла в ВСУ и подписала контракт.

Так и встретила войну на позициях в районе Северодонецка. В то время ее подразделение как раз получило первую партию NLAW и училось работать с новым оружием.

Ночью 24 февраля начались обстрелы из Градов. Вместе с тем заезжали колонны вражеской техники, поэтому пришлось перемещаться на оборонные рубежи и побратимам Ярины.

Сама девушка на ротации еще с августа 2021 года. За это время чаще всего случались амбулаторные случаи, а вот после начала полномасштабной войны пришлось помогать как военным, так и гражданским после многочисленных ранений.

Я всегда стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. Если мы не будем хорошо выполнять свою работу, все, нам придет конец. Легкого пути у нас нет.

Увеличилась потребность и в эвакуационном транспорте. Приходилось оборудовать другие машины, не предназначенные для медицинской эвакуации.

Однако как боевому медику, девушке было больно из-за того, что не всегда при наступлении превосходящих сил врага удается забрать тяжелораненых.

Война иногда ставит тебя перед таким выбором, что ты не знаешь, как тебе потом с этим жить.

Теперь Ярину чаще всего можно встретить в районе прифронтового Славянска, который уже восемь лет является лакомым кусочком для врага.

Она продолжает бороться за независимость и делиться размышлениями о национальном сознании украинского народа и вечной борьбе, предначертанной нам судьбой.

Ярина говорит: благодаря тому, что украинцы вкусили свободу, пережили три революции и самые горячие фазы войны, мы знаем теперь, что у нас есть силы, чтобы изменить мир.

Иногда, чтобы бороться за Украину и давать второй шанс на жизнь другим, не нужно быть медиком или военнослужащим. Читай историю Ольги, которая спасла животных из деоккупированных территорий.

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