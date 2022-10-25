Розповіді

Не можу ховатися за кордоном, коли на мою країну напали — історія викладачки, яка приєдналася до лав Нацгвардії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Жовтня 2022, 07:00
Історія викладачки туризму Ольги, яка приєдналася до Нацгвардії
Фото: Facebook

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Не можу ховатися за кордоном, коли на мою країну напали — історія викладачки, яка приєдналася до лав Нацгвардії
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