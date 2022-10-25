Не можу ховатися за кордоном, коли на мою країну напали — історія викладачки, яка приєдналася до лав Нацгвардії

До української армії приєдналися представники різних професій. Серед них багато викладачів, тож ми можемо бути спокійними, що наше молоде покоління навчали й навчатимуть правильні люди.

Так, викладачка туризму Торговельно-економічного коледжу Ольга приєдналася до лав Національної гвардії. У війську поділилися її історією.

Я хочу відстоювати свої права, свою свободу і незалежність, — стверджує Ольга.

За її словами, мотивація воювати дуже проста — хоче спрямувати власний войовничий дух у боротьбу за перемогу України.

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Вона впевнена, що ми маємо змінити себе та оточення, а не чекати, поки це зробить хтось інший. Жінка завжди мала активну позицію, тепер хоче реалізувати її на службі.

Про початок повномасштабного вторгнення

Вранці 24 лютого Ольга ніяк не могла повірити в те, що Росія наважилася на повномасштабний наступ. Хоча жінка ще з 2014 року розуміла усю сутність окупантів та їхні агресивні наміри. Деякий час жінка провела за кордоном, але потім зрозуміла, що має захищати Україну.

Про рішення стати військовою

Я як українка не могла ховатися в іншій країні, коли на мою Батьківщину напали.

— Десь у глибині душі я завжди хотіла до війська, але діти були маленькі, а служба в армії нечасто залишає багато часу для родини. Тепер же я впевнено вирішила, що служитиму нашій державі в однострої й зі зброєю в руках, — розповідає викладачка.

Вона називає це своєю місією і прекрасно розуміє усі ризики. Їй ще важко звикнути до навантаження та виконувати певні вправи, проте налаштована серйозно.

— Я займалася спортом і долати складнощі вмію. Думаю, що в мене все вийде, — говорить Ольга. Вона потроху звикає до каски та бронежилета, нового колективу та військового життя.

— Мені поки що нелегко даються армійські вимоги, але я маю дуже велике бажання навчитися й обов’язково навчусь. Колись доводилось стріляти в тирі, але зі справжньою бойовою зброєю все інакше. Думаю, що і це в мене вийде, — ділиться викладачка.

Вона впевнена, що Україна переможе, ми вже продемонстрували всьому світу нашу силу та мужність.

— Світ нам допомагає, вони бачать нашу жагу до свободи та до перемоги. І ми не підведемо! — наголошує вона.

З 24 лютого безліч людей змінили професії. Раніше ми розповідали історію шеф-кухаря, який став командиром стрілецького взводу.

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