Рассказы

Не могу прятаться за границей, когда на мою страну напали — история преподавательницы, которая присоединилась к рядам Нацгвардии

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 октября 2022, 07:00
Історія викладачки туризму Ольги, яка приєдналася до Нацгвардії
Фото: Facebook

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