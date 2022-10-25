Не могу прятаться за границей, когда на мою страну напали — история преподавательницы, которая присоединилась к рядам Нацгвардии

К украинской армии присоединились представители разных профессий. Среди них много преподавателей, поэтому мы можем быть спокойны, что наше молодое поколение учили и будут учить правильные люди.

Преподавательница туризма Торгово-экономического колледжа Ольга присоединилась к рядам Национальной гвардии, там и рассказали ее историю.

Я хочу отстаивать свои права, свою свободу и независимость, — утверждает Ольга.

По ее словам, мотивация воевать очень простая — хочет направить собственный воинственный дух в борьбу за победу Украины.

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Она уверена, что мы должны изменить себя и окружение, а не ожидать, пока это сделает кто-то другой. У женщины всегда была активная позиция, теперь она хочет реализовать ее на службе.

О начале полномасштабного вторжения

Утром 24 февраля Ольга никак не могла поверить в то, что Россия отважилась на полномасштабное наступление. Хотя женщина еще с 2014 года понимала всю сущность оккупантов и их агрессивные намерения. Некоторое время женщина провела за границей, но потом поняла, что должна защищать Украину.

О решении стать военным

Я как украинка не могла прятаться в другой стране, когда на мою родную страну напали.

— Где-то в глубине души я всегда хотела в армию, но дети были маленькие, а служба в армии нечасто оставляет много времени для семьи. Теперь же я уверенно решила, что буду служить нашему государству в форме и с оружием в руках, — рассказывает преподавательница.

Она называет это своей миссией и прекрасно понимает все опасности. Ей еще трудно привыкнуть к нагрузке и выполнять определенные упражнения, однако настроена серьезно.

— Я занималась спортом, и преодолевать трудности умею. Думаю, что у меня все получится, — говорит Ольга. Она понемногу привыкает к каске и бронежилету, новому коллективу и военной жизни.

— Мне пока нелегко даются армейские требования, но у меня очень большое желание научиться и обязательно научусь. Когда-то приходилось стрелять в тире, но с настоящим боевым оружием все иначе. Думаю, что и это у меня получится, — делится преподавательница.

Она уверена, что Украина победит, мы уже продемонстрировали всему миру нашу силу и мужество.

— Мир нам помогает, они видят нашу жажду свободы и победы. И мы не подведем! — подчеркивает она.

С 24 февраля множество людей сменили профессии. Ранее мы рассказывали историю шеф-повара, ставшего командиром стрелкового взвода.

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