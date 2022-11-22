Розповіді

Вони стали мені, як сім’я: історія артилеристки Гаєчки, яку виховали друзі-азовці

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Листопада 2022, 11:00
Історія артилеристки Гаєчки
Фото: Instagram, Telegram

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