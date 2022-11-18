Зігріти ЗСУ може кожен! Благодійні організації, які забезпечують фронт військовою формою

Щоб ЗСУ й надалі ефективно нас захищали, військовим потрібна не лише зброя. Військова форма — важливий елемент мілітарі-оснащення. В середньому ціна форми для одного військового коливається від 5 до 7 тис. грн: це термобілизна, штани, куртка, взуття та шапка-балаклава.

На жаль, держава не може як слід забезпечити усіх наших військових. Тож на допомогу приходять волонтери та благодійні ініціативи. Сьогодні ми поговоримо про тих, хто одягає наших військових, та як можна їм допомогти.

Київ Волонтерський

Ця благодійна ініціатива організувала проект Зроби тепло. Зараз вони розпочали великий збір для закупівлі зимової військової форми для ЗСУ.

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— Ми закуповуємо термобілизну, дощовики, тактичні шкарпетки, зимові спальники, флісові кофти, хімічні грілки й усе необхідне, щоб допомогти тим, хто нас захищає, адже вони роблять неможливе, щоб ми могли відчувати тепло й безпеку вдома, — кажуть у благодійній організації.

Зараз фонд має сім запитів, і потрібно зібрати майже 1 300 000 грн.

Зігріти ЗСУ

Волонтерка Ксенія Калмус займається постачанням військового одягу для наших бійців. Зараз вона також оголосила збір, на меті якого — зібрати 3 млн грн.

Відомо, що уже зібрана половина від цієї суми. На гроші мають закупити та доставити військовим термобілизну, військовий камуфляж та тактичне взуття.

У коментарі для The Village Ксенія розповідає, що уся форма йде на передову. Здебільшого — Харківський та Херсонський напрямки.

Допомагаємо також чеченському підрозділу. Це добровольчий батальйон, тому вони не на забезпеченні ЗСУ, від початку вторгнення їм допомагають з усім саме волонтери, і ми зокрема.

Задонанити кошти можна за реквізитами:

Картка Моно: 5375411201292062

Картка Приват: 5168752002518465

PayPal: kseniia.kalmus@gmail.com

Ukrainian Signal

Організація збирає кошти для полку Азов. Збір стартував ще наприкінці серпня, відтоді вдалося зібрати 4,5 млн грн. Гроші необхідні для пошиття футболок, термобілизни та костюми.

Відомо, що організація тримає прямий зв’язок із начальником штабу полку Богданом Кротовичем. Пожертви приймають за посиланням.

Нам залишилося зібрати 2,7 млн для пошиття 500 кітелів і штанів для полку Азов.

Демократична сокира

Організація з такою нетривіальною назвою розпочала дуже милий проект Одягни котика. Боєць ЗСУ та колишній член організації Борис Швець розповідає, що сам на початку війни відчув на собі усі недоліки оснащення армії.

Я спав у куртці на ґрунті в лютому. Повірте, у 35 рочків це не той подвиг, який можна повторювати щоночі.

Уже зараз Демократична сокира одягла два батальйони. Ще десять позицій та постачання зимової форми очікують уже наступними днями. Зараз триває збір не лише для одягу, а й для закупівлі генераторів, обігрівачів та усього, що гріє.

Frontline.Care

Ще один збір стартував від благодійної організації Frontline.Care. Вона з’явилася лише у квітні цього року, а засновники — ідейні айтівці та громадські діячі.

— Запити від наших підопічних на Східному та Південному напрямках вже летять десятками. Попереду мінімум п’ять місяців низьких температур та бойових дій в таких умовах. Тому ми відкриваємо збір коштів на закупівлю теплого верхнього одягу, спеціальної білизни та уборів для військових, — розповідають організатори.

Детальну інформацію та реквізити на збір можна знайти на сайті організації.

А як створюють жіночу військову форму та хто її шиє, ми розповідали у попередньому матеріалі.

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