Розповіді

Встановив український стяг прямо біля позиції ворога: історія сержанта на псевдо Ліптон

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Листопада 2022, 21:00
Ліптон
Фото: Facebook

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