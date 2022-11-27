Розповіді

Випив кави, збив ворожий літак, повернувся і ліг спати: боєць Вано розкрив слабкі сторони російських пілотів

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Листопада 2022, 18:00
Боєць Вано

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