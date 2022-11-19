Тяжело работают, ведь у них есть важная мечта. История минометчиков из Мелитополя

Каждый день, под открытым небом и в любую погоду они тяжело работают, потому что у них есть заветная мечта: освободить родной город. И даже зайти в него — одними из первых. Минометчики из Мелитополя умело уничтожают врагов на запорожском направлении. Под их точными ударами — позиции оккупантов, их склады и даже движущиеся цели.

Скользкая, как лед, грязь прифронтовых дорог доставляет немало хлопот. Но запорожским минометчикам это не помеха. Их 120-ка уже наготове. Несколько штрихов и аэроразведчик с позывным Шамиль поднимает в небо свой беспилотник.

35-летний АТОвец из Мелитополя ловко руководит “птичкой”, также имеющей позывной — Ветеран, потому что в армии служит еще с марта.

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— У нас было их несколько, это самый старый, первый. Мы видим разрывы, и по ним уже корректируем, — говорит военный.

А разрывы эти делают снаряды, которые впускают наши военные по оккупантам. Некоторые с надписями: за что российские террористы должны ответить.

Месть за Пришиб, за Мелитополь.

Минометчики говорят — подписывают снаряды по просьбе тех, кто помогает войску деньгами.

Командир минометной батареи с позывным Белый без всяких хвастаний пересказывает успехи своих подчиненных.

— Вчера поразили состав по БК и позиции СПГ. БТР один, который не давал покоя.

Командир минометчиков тоже из Мелитополя, как и в большинстве своем его собратья. Мечтает среди первых освободить родной город. Даже знает, что будет делать прежде всего.

— Сразу, конечно, домой уеду. Там осталась собака, ждет меня, надеюсь. А еще хочется просто сесть в машину и прокатиться уже по своему Мелитополю, которого я не видел давно.

Одними из первых, я надеюсь, мы туда зайдем. Наш батальон должен зайти среди первых.

В скором времени в каждый временно оккупированный город придет Украина. Наши ВСУ и тыл максимально этому способствуют. А как чувствует себя свободный Херсон и что рассказывают местные жители — читай в материале.

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