Ночной обстрел, последствия в Вольнянске и гуманитарная ситуация в городе: последние новости из Запорожья

Россияне продолжают забрасывать мирные города Украины ракетами и смертоносными снарядами, сражаясь не против армии страны, а против ее населения.
Этой ночью, 18 ноября, враг нанес ракетный удар по Запорожью. Погиб человек. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры, — сообщает глава ОВА Александр Старух.
— Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов, — заявляет Старух в своем Telegram.
Какими бы аргументами ни прикрывались российские оккупанты, их террористические действия действительно направлены на создание гуманитарной катастрофы.
Какими бы аргументами ни прикрывались российские оккупанты, их террористические действия действительно направлены на создание гуманитарной катастрофы.
Telegram
По информации Старуха, аварийные службы и тепловики все еще ведут необходимые работы. В 60 домов тепло уже пришло. Ориентировочное время полного восстановления теплоснабжения — 23:00 сегодняшнего дня.
Спасибо всем коммунальным службам областного центра, работающим над устранением последствий террора холодом, держим строй, двигаемся к победе! — заключает Александр Старух.
Спасибо всем коммунальным службам областного центра, работающим над устранением последствий террора холодом, держим строй, двигаемся к победе! — заключает Александр Старух.
Также 18 ноября Александр Старух в телемарафоне Єдиних новин рассказал о последствиях недавних ракетных обстрелов Вольнянска, что в Запорожской области. Известно, что 17 ноября российские оккупанты нанесли удар по одному из жилых домов населенного пункта.
Под завалами уже обнаружили девять тел погибших.
Под завалами уже обнаружили девять тел погибших.
Также Старух рассказал о гуманитарной ситуации в городе и как живут ныне временно оккупированные территории. Так, город Запорожье функционирует в обычном режиме и продолжает принимать вынужденных переселенцев. Но по некоторым общинам ситуация остается сверхсложной.
— Относительно временно оккупированных территорий — там люди остались без отопления и частично без света из-за ситуации с АЭС. Все, наверное, видели заявление МАГАТЭ. Надеемся, что это будут не просто заявления, а реальные действия, направленные на то, чтобы оккупант демилитаризовал зону атомной станции и вернул ее под контроль НАЭК Энергоатом, заявил председатель Запорожской ОВА.
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