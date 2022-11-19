Ночной обстрел, последствия в Вольнянске и гуманитарная ситуация в городе: последние новости из Запорожья

Россияне продолжают забрасывать мирные города Украины ракетами и смертоносными снарядами, сражаясь не против армии страны, а против ее населения.

Этой ночью, 18 ноября, враг нанес ракетный удар по Запорожью. Погиб человек. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры, — сообщает глава ОВА Александр Старух.

— Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов, — заявляет Старух в своем Telegram.

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Какими бы аргументами ни прикрывались российские оккупанты, их террористические действия действительно направлены на создание гуманитарной катастрофы.

Ситуация в Запорожье по состоянию на утро 19 ноября

По информации Старуха, аварийные службы и тепловики все еще ведут необходимые работы. В 60 домов тепло уже пришло. Ориентировочное время полного восстановления теплоснабжения — 23:00 сегодняшнего дня.

Спасибо всем коммунальным службам областного центра, работающим над устранением последствий террора холодом, держим строй, двигаемся к победе! — заключает Александр Старух.

Также 18 ноября Александр Старух в телемарафоне Єдиних новин рассказал о последствиях недавних ракетных обстрелов Вольнянска, что в Запорожской области. Известно, что 17 ноября российские оккупанты нанесли удар по одному из жилых домов населенного пункта.

Под завалами уже обнаружили девять тел погибших.

Также Старух рассказал о гуманитарной ситуации в городе и как живут ныне временно оккупированные территории. Так, город Запорожье функционирует в обычном режиме и продолжает принимать вынужденных переселенцев. Но по некоторым общинам ситуация остается сверхсложной.

— Относительно временно оккупированных территорий — там люди остались без отопления и частично без света из-за ситуации с АЭС. Все, наверное, видели заявление МАГАТЭ. Надеемся, что это будут не просто заявления, а реальные действия, направленные на то, чтобы оккупант демилитаризовал зону атомной станции и вернул ее под контроль НАЭК Энергоатом, заявил председатель Запорожской ОВА.

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