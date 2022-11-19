Нічний обстріл, наслідки у Вільнянську та гуманітарна ситуація в місті: останні новини із Запоріжжя

Росіяни продовжують закидати мирні міста України ракетами та смертоносними снарядами, воюючи не проти армії країни, а проти її населення.
Цієї ночі, 18 листопада, ворог завдав ракетний удар по Запоріжжю. Загинула людина. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, повідомляє голова ОВА Олександр Старух.
— Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше ніж 17 тисяч абонентів, — заявляє Старух у своєму Telegram.
Якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їхні терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи.
Якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їхні терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи.
Telegram
За інформацією Старуха, аварійні служби та тепловики все ще ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання — 23:00 сьогоднішнього дня.
Дякуємо всім комунальним службам обласного центру, що працюють над усуненням наслідків терору холодом, тримаємо стрій, рухаємось до перемоги! — підсумовує Олександр Старух.
Дякуємо всім комунальним службам обласного центру, що працюють над усуненням наслідків терору холодом, тримаємо стрій, рухаємось до перемоги! — підсумовує Олександр Старух.
Також 18 листопада Олександр Старух у телемарафоні Єдиних новин розповів про наслідки нещодавнього ракетного обстрілу Вільнянську, що у Запорізькій області. Відомо, що 17 листопада російські окупанти завдавали удар по одному із житлових будинків населеного пункту.
Під завалами уже знайшли дев’ять тіл загиблих.
Під завалами уже знайшли дев’ять тіл загиблих.
Також Старух розповів про гуманітарну ситуацію у місті та як живуть нині тимчасово окуповані території. Так, місто Запоріжжя функціонує у звичному режимі та продовжує приймати вимушених переселенців. Але по деяких громадах ситуація залишається надскладною.
— Стосовно тимчасово окупованих територій, там люди залишилися без опалення та частково без світла через ситуацію з АЕС. Усі, напевно, бачили заяву МАГАТЕ. Сподіваємося, що це будуть не просто заяви, а реальні дії, спрямовані на те, щоб окупант демілітаризував зону атомної станції й повернув її під контроль НАЕК Енергоатом, — заявив голова Запорізької ОВА.
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