Нічний обстріл, наслідки у Вільнянську та гуманітарна ситуація в місті: останні новини із Запоріжжя

Росіяни продовжують закидати мирні міста України ракетами та смертоносними снарядами, воюючи не проти армії країни, а проти її населення.

Цієї ночі, 18 листопада, ворог завдав ракетний удар по Запоріжжю. Загинула людина. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, повідомляє голова ОВА Олександр Старух.

— Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше ніж 17 тисяч абонентів, — заявляє Старух у своєму Telegram.

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Якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їхні терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи.

Ситуація у Запоріжжі станом на ранок 19 листопада

За інформацією Старуха, аварійні служби та тепловики все ще ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання — 23:00 сьогоднішнього дня.

Дякуємо всім комунальним службам обласного центру, що працюють над усуненням наслідків терору холодом, тримаємо стрій, рухаємось до перемоги! — підсумовує Олександр Старух.

Також 18 листопада Олександр Старух у телемарафоні Єдиних новин розповів про наслідки нещодавнього ракетного обстрілу Вільнянську, що у Запорізькій області. Відомо, що 17 листопада російські окупанти завдавали удар по одному із житлових будинків населеного пункту.

Під завалами уже знайшли дев’ять тіл загиблих.

Також Старух розповів про гуманітарну ситуацію у місті та як живуть нині тимчасово окуповані території. Так, місто Запоріжжя функціонує у звичному режимі та продовжує приймати вимушених переселенців. Але по деяких громадах ситуація залишається надскладною.

— Стосовно тимчасово окупованих територій, там люди залишилися без опалення та частково без світла через ситуацію з АЕС. Усі, напевно, бачили заяву МАГАТЕ. Сподіваємося, що це будуть не просто заяви, а реальні дії, спрямовані на те, щоб окупант демілітаризував зону атомної станції й повернув її під контроль НАЕК Енергоатом, — заявив голова Запорізької ОВА.

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