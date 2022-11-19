Актуальна карта бойових дій в Україні 19 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українці швидко та дбайливо відбудовують усе, що росіяни зуміли зруйнувати своїми цинічними та жорстокими обстрілами.
Але ніколи в пам’яті не зітруться страшні спогади, а руки вбивць та катів мирного населення ніколи не відмиються від крові.
Наші захисники роблять усе можливе, щоб жахи війни якнайскоріше залишились у минулому. Але дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські сили у східній Херсонській області частково вразливі до української кампанії блокування, яку ЗСУ вже успішно використали для звільнення західної частини.
Російські джерела стверджують, що українські війська ведуть контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.
Загарбники продовжують наземні атаки в районі Бахмута, Авдіївки та на південний захід від Донецька.
Однак окупаційна влада стикається з незадоволеними мобілізованими та низьким моральним духом на передовій.
Тим часом ЗСУ обстрілюють російські військові засоби та райони зосередження на східному березі Херсонської області та в тилових районах Запорізької області.
Російські окупанти нищать українську культуру на окупованих Росією територіях.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Білорусь і надалі підтримує війну РФ проти України.
На інших напрямках росіяни обстріляли:
За попередні дні в Херсонській області, в місті Скадовськ, росіяни втратили близько 50 військових загиблими після вдалої атаки українських сил. А в Чаплинці підтверджено знищення складу боєприпасів.
У місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих окупаційних підрозділів з Херсонського напрямку.
У Запорізькій області, у Пришибі, росіяни хочуть використовувати місцеві підприємства для виготовлення захисних конструкцій. Їх планують застосовувати в побудові оборонних рубежів в районі Михайлівки.
Українська авіація протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за останню добу уразили:
На нещодавно звільнених територіях ще тривають стабілізаційні заходи. Однак правоохоронці вже виявили катівні у Херсоні — класичний почерк росіян. Дивись, що розповіли місцеві про пережиті жахи окупації.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!