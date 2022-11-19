Актуальна карта бойових дій в Україні 19 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українці швидко та дбайливо відбудовують усе, що росіяни зуміли зруйнувати своїми цинічними та жорстокими обстрілами.

Але ніколи в пам’яті не зітруться страшні спогади, а руки вбивць та катів мирного населення ніколи не відмиються від крові.

Наші захисники роблять усе можливе, щоб жахи війни якнайскоріше залишились у минулому. Але дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські сили у східній Херсонській області частково вразливі до української кампанії блокування, яку ЗСУ вже успішно використали для звільнення західної частини.

Російські джерела стверджують, що українські війська ведуть контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.

Загарбники продовжують наземні атаки в районі Бахмута, Авдіївки та на південний захід від Донецька.

Однак окупаційна влада стикається з незадоволеними мобілізованими та низьким моральним духом на передовій.

Тим часом ЗСУ обстрілюють російські військові засоби та райони зосередження на східному березі Херсонської області та в тилових районах Запорізької області.

Російські окупанти нищать українську культуру на окупованих Росією територіях.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 листопада 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:

п’ять ракетних ударів;

понад десять обстрілів з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Білорусь і надалі підтримує війну РФ проти України.

На інших напрямках росіяни обстріляли:

на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області;

та напрямках — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області; на Бахмутському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Роздолівка, Соледар, Яковлівка та Спірне на Донеччині;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Роздолівка, Соледар, Яковлівка та Спірне на Донеччині; на Авдіївському напрямку — з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;

напрямку — з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку — з різнокаліберної артилерії, по районах Богоявленки, Нескучного, Времівки, Вугледара та Новополя на Донеччині;

напрямку — з різнокаліберної артилерії, по районах Богоявленки, Нескучного, Времівки, Вугледара та Новополя на Донеччині; на Запорізькому напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки і Павлівка Запорізької області та Пречистівка — Донецької;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки і Павлівка Запорізької області та Пречистівка — Донецької; на Криворізькому напрямку — з артилерії, в районі населеного пункту Милове, що на Херсонщині;

напрямку — з артилерії, в районі населеного пункту Милове, що на Херсонщині; на Херсонському напрямку — з мінометів та артилерії, по районах населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка Херсонської області.

За попередні дні в Херсонській області, в місті Скадовськ, росіяни втратили близько 50 військових загиблими після вдалої атаки українських сил. А в Чаплинці підтверджено знищення складу боєприпасів.

У місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих окупаційних підрозділів з Херсонського напрямку.

У Запорізькій області, у Пришибі, росіяни хочуть використовувати місцеві підприємства для виготовлення захисних конструкцій. Їх планують застосовувати в побудові оборонних рубежів в районі Михайлівки.

Українська авіація протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за останню добу уразили:

два пункти управління;

дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки;

два склади боєприпасів та залізничний міст.

На нещодавно звільнених територіях ще тривають стабілізаційні заходи. Однак правоохоронці вже виявили катівні у Херсоні — класичний почерк росіян. Дивись, що розповіли місцеві про пережиті жахи окупації.

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