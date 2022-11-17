Майже нічого не залишилося! Як оговтується від окупації Макіївка на Луганщині

Вони чекали цього нестерпно довго. Макіївка на Луганщині була звільнена напередодні. Про все, що пережили під час окупації, розповіли місцеві жителі.

За словами Сергія Ілліча, окупанти із села прямо-таки втікали. Але йти з порожніми руками не хотіли: підривали на своєму шляху усі мости, розстрілювали хати мирних жителів. До того ж крали те, що ще залишалося у селі.

Нині у селі проживає близько 100 людей. Більшість мешканців покинули рідні домівки через постійні обстріли та окупацію, але пан Сергій зі своєї землі йти не хотів.

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Інша мешканка села — Ольга Іванівна — бідкається: росіяни знищили усе, що вона виплакала за останні роки життя.

— Нам дуже тяжко! Розбили хату, автомобіль. Немає навіть хліба.

Від села, що було під окупацією вісім місяців, практично нічого не залишилося.

На щастя, окупантів нашої землі готові зустрічати ЗСУ: історія військової, яка з першого дня війни перебуває на передовій — читай у матеріалі.

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