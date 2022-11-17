Почти ничего не осталось! Как приходит в себя от оккупации Макеевка в Луганской области

Они ждали этого невыносимо долго. Макеевка Луганской области была освобождена накануне. Обо всем, что пережили во время оккупации, рассказали местные жители.
По словам Сергея Ильича, оккупанты из села прямо-таки бежали. Но идти с пустыми руками не хотели: взрывали на своем пути все мосты, расстреливали дома мирных жителей. К тому же воровали то, что еще оставалось в селе.
В настоящее время в селе проживает около 100 человек. Большинство жителей покинули родные дома из-за постоянных обстрелов и оккупации, но Сергей со своей земли уходить не хотел.
Другая жительница села — Ольга Ивановна — жалуется: россияне уничтожили все, что она делала за последние годы жизни.
— Нам очень тяжело! Разбили дом, автомобиль. Нет даже хлеба.
От деревни, которая была под оккупацией восемь месяцев, практически ничего не осталось.
От деревни, которая была под оккупацией восемь месяцев, практически ничего не осталось.
К счастью, оккупантов нашей земли готовы встречать ВСУ: история военной, которая с первого дня войны находится на передовой — читай в материале.
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