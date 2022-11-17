Я ніколи не чув, щоб люди так кричали — жахливі історії про катівні в Херсоні

У звільненому Херсоні ще тривають стабілізаційні заходи, працюють вибухотехніки. Та слідчі дії вже розпочаті в ізоляторі тимчасового тримання, який окупанти перетворили на катівню. Також правоохоронці розслідують трагедії й в інших місцях, де росіяни вбивали херсонців.

Євген показує шрам на чолі від російського прикладу. Чоловік під час окупації волонтерив, доставляв мамам із немовлятами молоко, возив пенсіонерам ліки. На Великдень його зупинили й попросили закурити, чоловік відповів, що нічого не має. Тоді й отримав від окупантів прикладом по голові.

Вже у серпні загарбники затримали Євгена за світлину ворожої техніки в телефоні. Так він потрапив до катівні й побачив страшні звірства росіян.

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— Там пекло… Мені мало перепало. Трішки пом’яли, а інших катували жорстоко.

Сусіду по камері приставляли електроди до статевого органа. Він кричав дві з половиною години.

Катівня була прямо над нами. Я ніколи в житті не чув, щоб люди так кричали, — розповідає Євген Дремо.

Катівню окупанти облаштували в ізоляторі тимчасового тримання. За весь час окупації це було одним із найстрашніших місць для херсонців.

Під час втечі російські військові на подвір’ї в гаражах покинули награбовані пральні машинки та унітази. Зараз вибухотехніки ще продовжують обстежувати всі приміщення. У камерах, де іноді перебувало з десяток людей, ще залишилися особисті речі.

У Херсоні правоохоронці вже розпочали слідчі дії на місцях злочинів загарбників. У Бузковому парку росіяни розстріли 17 бійців тероборони, які лише з коктейлями Молотова в руках намагалися зупинити окупантів на підступах до міста.

17 героїв місцевий священник поховав у братській могилі. Вже згодом тіла загиблих передали родичам на перепоховання. І це не поодиноке місце злочину російських окупантів у Херсоні.

Є дві алеї, де понад 50 могил. Слідство розпочинає роботу в цьому напрямку, — каже заступник начальника ГУ національної поліції в Херсонській області Микола Вербицький.

Загалом на звільненій Херсонщині вже відомо про чотири катівні, кажуть правоохоронці. Там встановлюють потерпілих і свідків трагедій, а також кількість людей, яких росіяни вивезли на окуповану територію.

Попри окупацію, люди не здавалися російським військовим. Раніше ми розповідали історію активістів руху опору Жовта стрічка.

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