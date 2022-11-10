Розповіді

Навіть руїни не збираюсь віддавати росіянам! Історія військового, що брав участь у боях у Бузковому парку Херсона

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Листопада 2022, 08:00
Бій у Бузковому парку: історія Станіслава Вазанова

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