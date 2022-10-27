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Від п’яток до спини весь в осколках — історія прикордонника на псевдо Джоі

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 27 Жовтня 2022, 07:00
Історія прикордонника Джоі про початок війни, поранення та реабілітацію

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