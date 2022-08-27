Українські прикордонники відверто про перші дні вторгнення: ми стримували орди росіян, як могли

Прикордонники Луганського загону у ніч проти 24 лютого першими зустріли ворога та прийняли бій. Повномасштабний наступ росіяни розпочали там іще о третій годині ночі. Через зелену ділянку кордону одночасно посунуло кілька великих груп диверсантів.

Наряди, що охороняли кордон, як могли, стримували наступ окупантів.

Офіцер Вадим розповів, як п’ятеро прикордонників одного з нарядів залишилися віч-на-віч із великою групою росіян. Поки четверо перегруповувались, один стримував натиск. Нападники взяли його у полон і вбили.

Окупанти обстрілювали не лише пункт пропуску, а й мирне населення у селі Мілове.

Майже шість місяців охоронці кордону мужньо воювали на східному фронті. Тепер вони на ротації на Заході країни. Тут наберуться сил – і знов у бій!

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про кінолога-прикордонника, скажені обстріли, контузію та біль від втрати службової собаки Делі.