Зворушливе відео: звільнений з полону прикордонник з Азовсталі нарешті зміг обійняти свою дружину

Коли хочеться зламатись і сказати, що не можеш так більше, одразу згадується Азовсталь. Незламні воїни боронили оточене місто цілих 83 дні, але тепер вони в полоні.
29 червня відбувся обмін полоненими, під час якого було звільнено 144 захисники, серед яких і 95 захисників Маріуполя. Павло Піковець був одним з них.
Чоловік потрапив на Азовсталь ще 15 квітня. З тяжкими пораненнями його одразу доставили до місцевого шпиталю, де обробили рани, дістали уламки від обстрілів та поставили гіпс.
Вийшов на свіже повітря чоловік разом з усіма – 17 травня. Військових одразу ж забрали у полон російські окупанти. Однак, коли минуло вже близько півтора місяця, перші захисники Маріуполя були звільнені з полону під час обміну.
Павло ділиться, що ще коли був на Азовсталі, вірив у своє звільнення. Він понад усе прагнув повернутись додому, оскільки там чекали кохана дружина та донька.
Надія постійно була. Знав, що вони чекають, тому було потрібно повернутись.
Надія постійно була. Знав, що вони чекають, тому було потрібно повернутись.
Відео першої зустрічі Павла з дружиною вже захопили соцмережі та серця українців. Щирі сльози та теплі обійми коханої людини — усе, що було потрібно після довгих тижнів полону.
Чоловік згадуючи окупантів, говорить, що до бійців з Азовсталі ставились якось інакше.
Або вони нас поважали, або боялися — я не знаю. Але на нас вони дивилися, як на воїнів.
Або вони нас поважали, або боялися — я не знаю. Але на нас вони дивилися, як на воїнів.
Проте військовому зараз хочеться це все забути, як сон.
Однак ще чимало захисників України знаходяться в російському полоні, тому необхідно не забувати про них та робити від себе усе можливе, щоб вони повернулись додому. А поки можеш прочитати, який захист мають військовополонені та що таке процедура обміну.
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