Зворушливе відео: звільнений з полону прикордонник з Азовсталі нарешті зміг обійняти свою дружину

Коли хочеться зламатись і сказати, що не можеш так більше, одразу згадується Азовсталь. Незламні воїни боронили оточене місто цілих 83 дні, але тепер вони в полоні.

29 червня відбувся обмін полоненими, під час якого було звільнено 144 захисники, серед яких і 95 захисників Маріуполя. Павло Піковець був одним з них.

Чоловік потрапив на Азовсталь ще 15 квітня. З тяжкими пораненнями його одразу доставили до місцевого шпиталю, де обробили рани, дістали уламки від обстрілів та поставили гіпс.

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Вийшов на свіже повітря чоловік разом з усіма – 17 травня. Військових одразу ж забрали у полон російські окупанти. Однак, коли минуло вже близько півтора місяця, перші захисники Маріуполя були звільнені з полону під час обміну.

Павло ділиться, що ще коли був на Азовсталі, вірив у своє звільнення. Він понад усе прагнув повернутись додому, оскільки там чекали кохана дружина та донька.

Надія постійно була. Знав, що вони чекають, тому було потрібно повернутись.

Відео першої зустрічі Павла з дружиною вже захопили соцмережі та серця українців. Щирі сльози та теплі обійми коханої людини — усе, що було потрібно після довгих тижнів полону.

Чоловік згадуючи окупантів, говорить, що до бійців з Азовсталі ставились якось інакше.

Або вони нас поважали, або боялися — я не знаю. Але на нас вони дивилися, як на воїнів.

Проте військовому зараз хочеться це все забути, як сон.

Однак ще чимало захисників України знаходяться в російському полоні, тому необхідно не забувати про них та робити від себе усе можливе, щоб вони повернулись додому. А поки можеш прочитати, який захист мають військовополонені та що таке процедура обміну.

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