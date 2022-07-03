Трогательное видео: освобожденный из плена пограничник из Азовстали наконец-то смог обнять свою жену

Когда хочется сломаться и сказать, что не можешь так больше, сразу вспоминается Азовсталь. Несокрушимые воины защищали окруженный город целых 83 дня, но теперь они в плену.

29 июня состоялся обмен пленными, когда были освобождены 144 защитника, среди которых и 95 защитников Мариуполя. Павел Пиковец был одним из них.

Мужчина попал на Азовсталь еще 15 апреля. С тяжелыми ранениями его сразу доставили в местный госпиталь, где обработали раны, достали обломки от обстрелов и поставили гипс.

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Вышел на свежий воздух мужчина вместе со всеми – 17 мая. Военных сразу же забрали в плен российские оккупанты. Однако, когда прошло уже около полутора месяцев, первые защитники Мариуполя были освобождены из плена во время обмена.

Павел делится, что еще когда был на Азовстали, верил в свое освобождение. Он больше всего стремился вернуться домой, потому что там ждали любимая жена и дочь.

Надежда постоянно была. Знал, что они ждут, поэтому нужно было вернуться.

Видео первой встречи Павла с женой уже захватили соцсети и сердца украинцев. Искренние слезы и теплые объятия любимого человека – все, что требовалось после долгих недель плена.

Мужчина вспоминая оккупантов, говорит, что к бойцам из Азовстали относились как-то иначе.

Либо они нас уважали, либо боялись – я не знаю. Но на нас они смотрели как на воинов.

Однако военному сейчас хочется все это забыть как сон.

Однако еще многие защитники Украины находятся в российском плену, поэтому необходимо не забывать о них и делать от себя все возможное, чтобы они вернулись домой. А пока можешь прочитать, какую защиту имеют военнопленные и что такое процедура обмена.

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