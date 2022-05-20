Какую защиту имеют военнопленные и что такое процедура обмена

Война всегда несет только боль, сотни тысяч утраченных жизней, разрушения. Даже земля пропитывается кровью и кое-где может менять свой цвет. Мир видел сотни войн за время своего существования, и одна была жестче другой.

Для того чтобы вооруженные конфликты между странами несли меньше жертв среди гражданского населения, была разработана концепция Международного гуманитарного права, или законы и обычаи войны.

Эти правила ведения войны определяют права гражданских и военных, а также обращение сторон конфликта с военнопленными. Именно об этом мы сегодня расскажем.

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С начала полномасштабного вторжения Россия и Украина обвиняли друг друга в жестоком обращении с военнопленными. Причем российские политики говорят двусмысленными фразами об обращении с украинскими военными, особенно после эвакуации бойцов из Азовстали на территорию временно оккупированной Донецкой области.

Однако глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер недавно заявила, что есть “проверенная информация” о том, что обе стороны совершали такие правонарушения в отношении военнопленных.

Документ, определяющий права военнопленных

Военнопленные официально защищены с 1929 года Третьей Женевской конвенцией. Принципы конвенции заключаются в том, что стороны конфликта должны гуманно относиться к пленным бойцам и обмену информацией о них, а право должностных лиц нейтральных государств — посещать их лагеря.

После Второй мировой войны, в 1949 году, эта конвенция была расширена. Ведь некоторые страны-участники обвинили в нарушении ее правил другие страны.

По данным ООН, Женевскую конвенцию подписали 196 стран, среди которых Россия и Украина.

Защита военнопленных

В договоре указано, что задержание — это не наказание, а инструмент предотвращения дальнейшего участия в конфликте.

Поэтому военнопленные имеют право на:

медицинское обслуживание;

питание;

жилье;

запрет на их пытки;

запрет на эксплуатацию труда пленных.

Также, согласно Женевской конвенции, военнопленных нельзя преследовать просто за участие в конфликтах. Договор также определяет, что военнопленных следует репатриировать “немедленно” после окончания боевых действий.

Кому дают статус военнопленного

Про название — военнопленный — это определение не ограничивается военными.

Условия Женевской конвенции выделяют другие категории людей, которые подпадают под этот статус: правоохранители и гражданские, не участвующие в боевых действиях в рядах вооруженных сил.

Но исключение составляют наемники и при некоторых обстоятельствах шпионы.

Следует заметить, что в отличие от наемников о шпионах указано, что те имеют право на гуманное отношение и справедливое судебное разбирательство.

Что такое обмен пленными

Мы часто слышим об обмене военнопленными, особенно ждем, когда вернут наших бойцов из Азовстали. Но что означает сам обмен военнопленными?

Это соглашение между сторонами конфликта по обмену одной группы пленных на другую.

В основе обмена лежит Женевская конвенция, однако российский парламент обсуждает закон, который может запретить такие соглашения.

Конечно, не все страны и не всегда соблюдают правила обращения с военнопленными, именно поэтому Женевская конвенция была расширена в 1949 году. Мы хотим подчеркнуть, что насилие — не выход из ситуации и оно не должно существовать в любом проявлении.

Какую бы сильную ненависть мы ни испытывали к русским оккупантам, уподобляться врагу не надо. Мы ведь можем уничтожить и “съесть” себя изнутри. Ранее мы рассказывали, почему не следует сохранять гнев и быть похожим на агрессора.