Какую защиту имеют военнопленные и что такое процедура обмена

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 мая 2022, 17:00
Хто такі військовополонені
Фото: Unsplash

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