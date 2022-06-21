Вместо “бандеровцев” нашли работу и отдых — как живут российские пленные в Украине

Министр юстиции Денис Малюська показал, в каких условиях содержатся российские пленные.

Условия для российских военнопленных

Российские пленные спят по восемь часов, имеют трехразовое питание, возможность заниматься спортом или ходить в церковь. Все согласно международным нормам. Пленные говорят, что относятся в лагере лучше, чем дома.

На содержание украинских военнопленных в России в таких же условиях хочется надеяться. На каждого пленного россиянина государство ежемесячно тратит около 3000 грн.

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Все они находятся под следствием. Кто-то за терроризм, кто-то за создание незаконных вооруженных формирований, а кто-то за госизмену. Руслан из так называемой ЛНР говорит, что воевать не хотел, и даже не служил в армии.

Военнопленные, по словам Малюськи, работают: например, обрабатывают дерево для овощных ящиков. Бывшую колонию на Западе Украины перепрофилировали на лагерь для военнопленных.

Относятся нормально, никаких бандеровцев здесь не увидел, нет их, — рассказывает пленный студент Виталий.

Его в плену лечат. Виталий получил травму от светошумовой гранаты. Говорит, что тоже на войну не хотел, а направили из ВУЗа.

Мы не думали, что будем воевать, вообще оружие в руках никогда не держали.

В Украине в подобных учреждениях пленных из российской армии сейчас сотни.

Мы должны дать месседж, в том числе россиянам, чтобы они подтянули под надлежащие нормы содержание наших попавших в плен граждан, — Денис Малюська.

Ранее мы рассказывали, как работает пенитенциарная система во время войны.

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