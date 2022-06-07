Украинские тюрьмы переполнены? Как работает пенитенциарная система во время войны

Ведут себя спокойно, выполняют все приказы и не нарекаются. Пленные россияне вполне довольны условиями содержания их за украинской решеткой.
Только в запорожском СИЗО, куда с ревизией посетил министр юстиции Денис Малюська, их около сотни и большинство – ждут обмена.
Правда, оказаться дома имеют шанс те оккупанты, которые не совершали военных преступлений.
Правда, оказаться дома имеют шанс те оккупанты, которые не совершали военных преступлений.
Между тем российское вторжение повлекло за собой определенный кризис пенитенциарной системы: мест в спецучреждениях, где размещают не только пленных, но и эвакуированных из зоны боевых действий осужденных – уже не хватает.
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какую защиту имеют военнопленные и что такое процедура обмена.