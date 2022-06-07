Украинские тюрьмы переполнены? Как работает пенитенциарная система во время войны

Ведут себя спокойно, выполняют все приказы и не нарекаются. Пленные россияне вполне довольны условиями содержания их за украинской решеткой.

Только в запорожском СИЗО, куда с ревизией посетил министр юстиции Денис Малюська, их около сотни и большинство – ждут обмена.

Правда, оказаться дома имеют шанс те оккупанты, которые не совершали военных преступлений.

Между тем российское вторжение повлекло за собой определенный кризис пенитенциарной системы: мест в спецучреждениях, где размещают не только пленных, но и эвакуированных из зоны боевых действий осужденных – уже не хватает.

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Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какую защиту имеют военнопленные и что такое процедура обмена.