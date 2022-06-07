Українські в’язниці переповнені? Як працює пенітенціарна система під час війни

Поводяться спокійно, виконують усі накази та не мають нарікань. Полонені росіяни – цілком задоволені умовами утримання їх за українськими ґратами.
Лише у запорізькому СІЗО, куди із ревізією навідався міністр юстиції Денис Малюська, їх близько сотні й більшість – чекають обміну.
Щоправда, опинитися удома мають шанс ті окупанти, що не вчиняли військових злочинів.
Щоправда, опинитися удома мають шанс ті окупанти, що не вчиняли військових злочинів.
Тим часом російське вторгнення спричинило певну кризу пенітенціарної системи: місць у спецзакладах, де розміщують не лише полонених, а й евакуйованих із зони бойових дій засуджених – вже бракує.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, який захист мають військовополонені та що таке процедура обміну.