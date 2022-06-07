Українські в’язниці переповнені? Як працює пенітенціарна система під час війни

Поводяться спокійно, виконують усі накази та не мають нарікань. Полонені росіяни – цілком задоволені умовами утримання їх за українськими ґратами.

Лише у запорізькому СІЗО, куди із ревізією навідався міністр юстиції Денис Малюська, їх близько сотні й більшість – чекають обміну.

Щоправда, опинитися удома мають шанс ті окупанти, що не вчиняли військових злочинів.

Тим часом російське вторгнення спричинило певну кризу пенітенціарної системи: місць у спецзакладах, де розміщують не лише полонених, а й евакуйованих із зони бойових дій засуджених – вже бракує.

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Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, який захист мають військовополонені та що таке процедура обміну.