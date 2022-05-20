Який захист мають військовополонені та що таке процедура обміну

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Травня 2022, 17:00
Хто такі військовополонені
Фото: Unsplash

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