Избавиться от гнева ради будущего: почему не стоит уподобляться агрессору

Не только борьба за свободу и любовь к своей стране объединила украинцев сейчас. К сожалению, нам всем пришлось ощутить еще огромный спектр негативных эмоций, которые вместе сводятся к примерно одинаковым злобам и агрессии, ненависти к врагу, гневу и праведной ярости.

Конечно, любые ощущения сейчас нормальны. Однако важно понимать, когда они приносят пользу, а когда начинают разрушать все внутри человеческой души и не дают двигаться дальше ради будущей победы над врагом.

Как понять помогают ли тебе эмоции спектра злобы и как с ними справиться, разбираемся вместе с психологом Еленой Архиповой.

Откуда возникает злоба и агрессия

Обычная жизнь разрушилась, а образ жизни сейчас у многих – это поход от дома к бомбоубежищу и обратно. Люди устали и им страшно.

Война все не кончается, и от этого кому-то может быть еще страшнее. Страх в таком случае запускает защитную реакцию – гнев, а он, в свою очередь, требует выхода наружу.

Что такое гнев

Если идти по пути сравнений, то гнев – это огонь. Небольшой костер в человеческой душе иногда нужен для того, чтобы собраться, когда что-то угрожает вашей жизни.

То, что “живет” в человеке, тем его и “наполняет”.

Однако, если гнев превратиться в пожар, он способен разрушить изнутри.

Как эмоция гнева связана с нашим телом

С точки зрения физиологии гнев подготавливает человека к физической агрессии, заставляя надпочечники наполнять организм гормонами стресса, такими как адреналин и тестостерон.

Однако будете ли вы на кого-то нападать, зависит от области мозга, префронтальной коры, отвечающей за принятие решений.

Префронтальная кора в большинстве своем напоминает человеку, что нужно держать себя под контролем и постараться задержать гнев в себе или выплеснуть его в виде негатива, а не физической расправы.

Какие бывают виды гнева и почему важно их различать

В общем, существуют два вида гнева. Один из них помогает человеку и быстро проходит, а другой остается на долгое время и разрушает его изнутри.

Гнев как этап приспособления

Известно, что существует пять этапов принятия неизбежного горя, где каждый этап переживания является защитным механизмом для психики. Проще говоря, все этапы следует преодолеть, чтобы в конце принять изменения. Среди них:

Отрицание – Гнев – Торг – Депрессия – Принятие.

Стадия гнева в этой цепочке необходима человеку для того, чтобы дать выход эмоциям и помочь принять тот факт, что произошло что-то плохое.

Поэтому это чувство является лишь нормальным этапом, в котором психика человека даже нуждается. Он обычно не длится долго, а на его место приходит Торг.

Разрушительный гнев

При просмотре страшных новостей или после увиденных собственными глазами бесчинств, которые творят другие люди, у человека может возникнуть вопрос: “Если им можно так поступать, то почему мне нет?”

В таком случае человек будет думать отрицательно и предвзято о других людях. Именно в этот момент можно опрометчиво перейти границу и самим стать похожими на агрессора.

Иногда кажется, что если выплеснуть агрессию так, как можешь, то будешь чувствовать себя лучше. Однако есть важное “но” — мы не должны стать похожими на тех людей, которые творят ужасающие вещи.

Когда человек застревает в разрушительной позиции гнева, он становится раздражительным, злым, придирчивым. Поскольку физически не может отомстить своему обидчику, то начинает срываться на ближайших людях и ссориться с ними.

Внутренняя агрессия к врагу перерастает во гнев друг к другу.

Поэтому иногда так получается, что вместо того, чтобы в трудные времена становиться ближе друг к другу, проявлять любовь и поддерживать многие начинают отстраняться от близких когда-то людей.

Если гнев начинает жить внутри человека, то он разрушает все, что рядом с ним.

Почему важно отпускать гнев

Кто-то скажет, что гнев – это то, что нужно в этой ситуации. Скорее гнев необходим именно военным, чтобы применять его по назначению против нашего общего врага.

Однако никакая новая жизнь невозможно построить из гнева, поскольку это разрушительное чувство.

Или вы что-то разрушаете физически, с помощью гнева или этот гнев разрушаете изнутри вас.

Новую жизнь можно построить только с правильными внутренними ценностями, такими как любовь, поддержка, доброта и уважение.

Поэтому нам необходимо понять сейчас, что наши внутренние силы не стоят тратить их на людей, которые не понимают, что делают. Конечно же, их преступные действия это отнюдь не оправдывает, но и наши сильные эмоции ненависти к ним могут принести вред нам самим.

Гнев уносит очень много ваших ресурсов, которые вы можете потратить на любовь, помощь и поддержку ближнего.

Если вы уже ненавидите кого-то или пытаетесь усиленно что-то кому-то доказать, вы напрасно тратите свои силы.

Как избавиться от гнева

Каждый находит свой способ справиться с эмоциями: глубокое дыхание или медитации. Однако следует помнить, что гнев и ненависть очень заразны.

В ситуациях сильного стресса у человека снижаются когнитивные способности, а это значит, что критическое мышление отключается, потому что все ресурсы мозга направлены только на выживание.

Поэтому если ты видишь какое-нибудь видео/фото, вызывающее нападение агрессии, его легко могут подхватить и другие находящиеся рядом люди или комментаторы в Instagram. Однако мы сами можем сделать свой выбор и не продолжать цепочку “заражения” гневом.

Мы должны понимать, что у нас есть внутренние границы. Если некоторые из них не переступить, то они не дадут превратиться в “зверя”. Поэтому не стоит пускать в себя гнев, который будет разрушать все изнутри, если его нет как избавиться физически и без ущерба для других мирных людей.

Кроме того, если находиться в постоянном напряжении, состояние нашего здоровья вскоре может сильно ухудшиться. Читай, как успокоиться и собраться с мыслями.