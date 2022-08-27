Украинские пограничники откровенно о первых днях вторжения: мы сдерживали орды россиян, как могли

Пограничники Луганского отряда в ночь на 24 февраля первыми встретили врага и приняли бой. Полномасштабное наступление россияне начали там еще в три часа ночи. Через зеленый участок границы одновременно двинулось несколько крупных групп диверсантов.

Наряды, охранявшие границу, как могли, сдерживали наступление оккупантов.

Офицер Вадим рассказал, как пятеро пограничников одного из нарядов столкнулись лицом к лицу с большой группой россиян. Пока четверо перегруппировались, один сдерживал давление. Нападавшие взяли его в плен и убили.

Оккупанты обстреливали не только пункт пропуска, но и мирное население в селе Меловое.

Почти шесть месяцев защитники границы мужественно сражались на восточном фронте. Теперь они находятся на ротации на Западе страны. Здесь наберутся силы – и снова в бой!

Напомним, что ранее мы рассказывали о кинологе-пограничнике, бешеных обстрелах, контузии и боли от потери служебной собаки Дели.