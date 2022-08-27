Украина

Украинские пограничники откровенно о первых днях вторжения: мы сдерживали орды россиян, как могли

Светлана Ковбица 27 августа 2022, 16:00

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