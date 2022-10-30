Розповіді

Відкривали воду в крані, щоб не чути крик: історія подружжя, яке пережило два місяці полону у Херсоні

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Жовтня 2022, 21:00
Історія подружжя з Херсону
Фото: Pexels, Unsplash

Більше новин
Історія артилериста на псевдо Тайфун
Росіяни знищили рідну хату, тепер лише помста! Історія артилериста на псевдо Тайфун
Трагедія в Сеулі
Загинула 151 людина! У Південній Кореї сталася смертельна тиснява під час святкування Гелловіну
Виплати ВПО: як не втратити грошову допомогу при переїзді
Знову переїхали? Як не втратити виплати ВПО після зміни місця проживання
Морквяний пиріг від Валі Саєнко - простий рецепт
Класика осінньої випічки — як приготувати м’якенький морквяний пиріг на радість собі та дітям
Дивитись більше

Матеріали по темі

Історія артилериста на псевдо Тайфун
Росіяни знищили рідну хату, тепер лише помста! Історія артилериста на псевдо Тайфун
Виплати ВПО: як не втратити грошову допомогу при переїзді
Знову переїхали? Як не втратити виплати ВПО після зміни місця проживання
битва за Херсон
Не варто розраховувати на “жест доброї волі”: якою буде битва за Херсон — аналітика від Грабського
ціни на яйця
Коштують, як золоті! Чому ціни на яйця зростають та коли чекати на зниження вартості

Відео
0:02:41
Історія артилериста на псевдо Тайфун

Росіяни знищили рідну хату, тепер лише помста! Історія артилериста на псевдо Тайфун
0:02:25
Трагедія в Сеулі
Загинула 151 людина! У Південній Кореї сталася смертельна тиснява під час святкування Гелловіну
битва за Херсон
Не варто розраховувати на “жест доброї волі”: якою буде битва за Херсон — аналітика від Грабського
0:03:46
ціни на яйця
Коштують, як золоті! Чому ціни на яйця зростають та коли чекати на зниження вартості
0:06:34
Ситуація на Бахмутському напрямку 30.10.2022
Напрямок вкритий тілами загиблих росіян — у ЗСУ розповіли про тяжкі бої за Бахмут
0:02:09
Бойові медики
Ангели ЗСУ: як працюють бойові медики на передовій
Відкривали воду в крані, щоб не чути крик: історія подружжя, яке пережило два місяці полону у Херсоні
Зрив Росією “зернової угоди”: справжні причини такого кроку та реакція України і світу
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:27
Найбільший у світі радіотелескоп
Заздрили нашим космічним успіхам! Росіяни знищили найбільший у світі радіотелескоп
0:03:20
Звільнене село Любимівці
Спали у свинарнику та катували людей! Що залишили по собі окупанти на Херсонщині
Більше відео
Юрій Грицай
Читати далі
З кухні — до війська: історія шеф-кухаря з Дніпра, який покинув усе та пішов на війну

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь